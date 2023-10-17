就連大人也搶著玩！新店裕隆城的開幕，引進各式各樣人氣名店、美食進駐，讓新店人不再只有家樂福可以逛。更針對周邊學生、親子客群請到知音文創旗下的「Wooderful life 木育森林」開設全台最大分店，以森林遊樂園為概念在新店裕隆城5樓打造百坪的遊樂空間，規劃50種遊樂設施，從簡單益智遊戲到刺激空中飛人等，讓大小朋友玩到不想離場。







全台最大間的「Wooderful life 木育森林裕隆城門市」，以溫潤的原木和大量森林造景設計成全新遊樂空間，園區中約有50種大大小小不同難度的木製遊樂設施，其中包括連大朋友也玩到尖叫的「空中飛人」，在園區上空來會擺盪還會無預警緊急煞車，刺激感滿分。升級版的「自動盪鞦韆」則是懸掛在空中大幅度搖擺；又或是登高向上爬的「碗豆梯」，和朋友一起比拼誰比較快速；超陡的溜滑梯更是讓人一邊尖叫、一邊直衝而下。







另外，也獨家推出「飛越鱷水、橡果大戰、駕駛高手」3款遊樂設備，以全木打造具知識、教育、互動、訓練益智發展的各項設施，是寓教於樂的人氣親子室內景點，除了可以訓練孩童的手腳協調等多重感官，就連家長也能樂在其中、一同遊樂。更提供多個放空休憩的區域，如眺望對面公園的鞦韆、可以玩枕頭大戰舒壓的吊床等，讓大朋友來此舒壓放空。





Wooderful life 木育森林新店裕隆城門市資訊

票價：450元 (整點入場遊玩時間為2小時)

地址：新北市新店區中興路三段70號5樓

營業時間：

商店區 週日-週四11:00-21:30 / 週五-週六 11:00-22:00

木育森林 週一-週日 12:00-21:00 (最後入場時間19:00)



裕隆城木育森林 3款設施體驗時段

空中飛人：固定每時段 15-45 分開放 (如：17:15-17:45)

五人盪鞦韆：固定每時段 30-00 分開放 (如：17:30-18:00)

碗豆梯：固定每時段 45-15 分開放 (如：17:45-18:15)



注意事項：木育森林實際場次時間請依官網及門市現場公告為準。