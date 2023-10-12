火鍋吃到飽再加一！嘉義火鍋「鼎盛十里」以氣派、仙氣裝潢讓火鍋控每吃必拍IG打卡，這次全新推出升級「吃到飽服務」，點火鍋、可以搭配50幾種食材的「自助吧吃到飽」，還有超高CP值和牛鍋物吃到飽，並在10/15前全面不收服務費，讓火鍋控搶先朝聖。
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嘉義超人氣火鍋「鼎盛十里」，即日起推出升級版吃到飽服務，全新打造開放式自助吧區，提供多達20-30種各式現採蔬食，再搭配鍋物美食、點心、飲料，總共近50幾種食材，點夠套餐鍋物+自助吧吃到飽只要358元起就能開吃。
除此之外，鼎盛十里加碼推出「699元起和牛套餐」挑戰最高CP值，可以享受和牛、海鮮套餐吃到飽，如果想要挑戰更澎湃，則有「5種和牛吃到飽」只要1199元起，無限量享受日本A5和牛、澳洲雪花和牛、或是安格斯牛、小河賽伊比利豬、台灣黑毛豬，以及現流海鮮新鮮小卷、扇貝、大草蝦等食材，就是要滿足火鍋控。
本次「吃到飽自助吧、和牛吃到飽」方案，即日起在「鼎盛十里嘉義店」限定推出，配合吃到飽新服務上線，鼎盛十里嘉義店在10/6-10/15期間推出「免10%服務費」限定優惠，在10/31前開鍋再送50元折價券，讓人下次回訪使用。
鼎盛十里 嘉義店
地址：嘉義市東區大雅路一段563-1號
訂位專線：05-2719-222