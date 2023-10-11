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美祿小包包太可愛！日本美祿之亂「美祿元氣可可」台灣快閃開賣，高含鐵量「日本美祿」巧克力控手刀先下單。

2023-10-11 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：美祿 人氣：370
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編輯 張人尹

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超夯「日本美祿」在台灣也買得到了！曾經因為美祿的「補鐵」話題，在日本掀起一波「美祿之亂」搶買話題，讓超人氣「美祿元氣可可」被買到斷貨，這次雀巢日版「美祿元氣可可」在10/11起在台灣限定開賣，就讓巧克力控手刀下單，挑戰日版美祿到底有什麼不同。

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美祿元氣可可 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
美祿元氣可可 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

2020年從日本Twitter掀起的「美祿之亂」，因為「喝美祿補鐵」的話題，讓許多日本人瘋搶掃貨。日版的「美祿元氣可可」是特別為女性量身打造，跟目前台灣買得到的「美祿經典原味」比起來，增加了多達84%含鐵量，除此之外，更有2.8倍鈣含量、3.5倍膳食纖維，幫助攝取鈣質、使排便順暢，與「美祿雙倍牛奶口味」比起來減糖43%，更適合女生喝起來。
美祿元氣可可 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

這次日版的「美祿元氣可可」在10/11起於「蝦皮購物雀巢官方商城」限時開賣，推出單包販售讓粉絲嚐鮮，也有「超值組」一組三入，讓鐵粉直接先囤貨。除此之外，在10月底前於官方蝦皮買「美祿元氣可可」，下單就可以抽絕版的「美祿水桶化妝包」，讓人通通準時下單掃貨。
美祿元氣可可 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

美祿元氣可可

上市日期：2023/10/11 0:00起
販售通路：蝦皮購物雀巢官方商城
售價：
日本美祿元氣可可200g*三入超值組：NT$499
日本美祿元氣可可 200g*單入嘗鮮組：NT$180
抽獎活動：10月底前於上述通路下單，即可抽絕版人氣美祿水桶化妝包。

詳細活動規範及供應情形，依 雀巢 官方公告為準。

 

 

 

 

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