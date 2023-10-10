星巴克買一送一來了！24天限定「星巴克買一送一數位體驗」拼人品喝爆，開工加碼「星巴克買一送一」不用抽直接喝。

星巴克數位體驗終於回來了！不定期但非常頻繁推出優惠的星巴克，是許多小資族日常最愛的小確幸。然而最受歡迎的「星巴克數位體驗」，以全新「賞秋派對」主題於今日搶先登場，連續24天揪大家完成星巴克小遊戲、拼人品抽買一送一、第二杯半價等優惠。並針對雙十連假開工日10/11推出一日快閃指定飲品買一送一，讓大家開工打卡後先到星巴克報到喝咖啡。







星巴克數位體驗將於10/12~10/31期間正式登場，但為了讓大家在活動第一天就能喝到星巴克優惠，於即日起搶先開放體驗，提前獲得限定優惠券。其中包括全品項買一送一、指定品項買一送一等各種優惠，讓大家整個十月都有滿滿的星巴克優惠喝。







此外，結束今年最後一個連續假期，星巴克為了慰勞開工的上班族，於10/11開工當天推出指定飲品買一送一，由最高人氣的醇濃抹茶星冰樂、草莓風味星冰樂、巧克力可可碎片星冰樂領軍10款限定飲品，於當天11點至晚間八點至門市購買兩杯特大杯同品項飲料，其中一杯就由星巴克免費招待。



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星巴克賞秋派對 數位體驗

活動網址：https://walkr.tw/7fP9yI1t

活動時間：2023/10/12(四)-2023/10/31(二)；最後兌換日為2023/11/2(四)

活動內容：於活動期間完成數位體驗遊戲，可獲得限定的專屬優惠。可提前於10/10(二)、10/11(三)預領券，兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至11/2(四)。



注意事項：

1.活動參與方式：透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得。

2.本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；台積電系列門市和其他部分不適用門市如下。

3.每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證不可合併使用，切換帳號請重新排隊。消費者請留意使用帳號，若因個人操作遺忘登入相關資訊，以致無法兌換優惠，恕不補發。

4.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。



星巴克開工買一送一

活動時間：2023/10/11(三)

活動內容：活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯星巴克招待。

指定優惠品項：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、椰奶那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、經典紅茶椰奶那堤、醇濃抹茶那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、草莓風味星冰樂、巧克力可可碎片星冰樂



注意事項：

1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

4.本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用部分門市如下。

5.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。