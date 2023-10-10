為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 美食 > W秋蟹開吃！台北W飯店紫艷中餐廳限時推出「秋蟹料理」限定美食，嚴選新北…

W秋蟹開吃！台北W飯店紫艷中餐廳限時推出「秋蟹料理」限定美食，嚴選新北蟹蟹農場生態養殖的品種、好吃到停不下來。

2023-10-10 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：台北W飯店 人氣：142
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

W飯店紫艷中餐廳的秋蟹料理正式開吃！堪稱最多網美、網紅、老饕指定秋蟹必吃的紫艷中餐廳，推出全新一季的秋蟹料理，並且主廚團隊特別嚴選新北市三芝區大屯山下蟹蟹農場生態養殖的品種，要讓老饕們在品嚐W飯店紫艷中餐廳的秋蟹，只不是美味、更是安心。

推薦閱讀：秋蟹7選搶先看！秋天吃蟹正是時候「7間」人氣秋蟹料理，人氣秋蟹單點、必吃秋蟹吃到飽，搶攻秋天品蟹必吃清單。
台北W飯店31樓紫艷中餐廳秋蟹料理

W飯店紫艷中餐廳的主廚團隊們，為了2023年的秋蟹料理，首度創新推出「黑白胡椒馬告炒」，特別選用台灣原生種香料「馬告」，藉由其自帶的優雅檸檬香氣、中和胡椒的嗆辣，並將螃蟹加入醬汁中一同燜煮，鹹香入味。

此外，W的秋蟹料理之中，另有「花雕蛋白雞油蒸」將花雕酒、雞油與蛋白淋上螃蟹後蒸煮，讓每一吋蟹肉更顯細緻鮮嫩，入口帶有溫潤酒香。同時，不能錯過的秋蟹料理「宜蘭三星蔥薑爆」則是先將螃蟹煎炸過後，再與蔥薑混合爆炒；還有「避風塘」秋蟹料理亦是先酥炸再拌入蒜末及秘製醬料，屬於最為經典的作法。
台北W飯店31樓紫艷中餐廳秋蟹料理

除了要品嚐秋蟹料理之外，紫艷中餐廳還推出兩款增添飽足感的限定菜色。「生炒沙母糯米飯」口感粒粒分明，於翻炒過程中即加入沙母，將蟹肉的鮮美鎖入米粒中；「酒香沙母蒸肉餅」則以手剁梅花肉拌入香菇粒、蝦米等配料打成肉餅，頂層鋪上沙母後進行蒸煮，完美吸收點滴精華，上桌前再淋上花雕酒，色香味俱全。
台北W飯店31樓紫艷中餐廳秋蟹料理
台北W飯店31樓紫艷中餐廳秋蟹料理

 

台北W飯店31樓紫艷中餐廳秋蟹料理

期間限定：2023年10月12日至12月12日
訂位電話：02-7703-8887
 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#秋蟹
morechevron_right
文章關鍵字
秋蟹 秋蟹料理 螃蟹 W飯店 more
延伸閱讀

秋蟹7選搶先看！秋天吃蟹正是時候「7間」人氣秋蟹料理，人氣秋蟹單點、必吃秋蟹吃到飽，搶攻秋天品蟹必吃清單。

 編輯 李維唐
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 李維唐

編輯 李維唐
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 李維唐最新文章

morechevron_right

COUPON

九州獨家0點換~ 札幌藥妝福岡店優惠券 (近海鷹希爾頓飯店/福岡巨蛋)

最高激省17%OFF! ~2023最新版Bic Camera優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up