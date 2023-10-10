W秋蟹開吃！台北W飯店紫艷中餐廳限時推出「秋蟹料理」限定美食，嚴選新北蟹蟹農場生態養殖的品種、好吃到停不下來。

W飯店紫艷中餐廳的秋蟹料理正式開吃！堪稱最多網美、網紅、老饕指定秋蟹必吃的紫艷中餐廳，推出全新一季的秋蟹料理，並且主廚團隊特別嚴選新北市三芝區大屯山下蟹蟹農場生態養殖的品種，要讓老饕們在品嚐W飯店紫艷中餐廳的秋蟹，只不是美味、更是安心。
推薦閱讀：秋蟹7選搶先看！秋天吃蟹正是時候「7間」人氣秋蟹料理，人氣秋蟹單點、必吃秋蟹吃到飽，搶攻秋天品蟹必吃清單。
W飯店紫艷中餐廳的主廚團隊們，為了2023年的秋蟹料理，首度創新推出「黑白胡椒馬告炒」，特別選用台灣原生種香料「馬告」，藉由其自帶的優雅檸檬香氣、中和胡椒的嗆辣，並將螃蟹加入醬汁中一同燜煮，鹹香入味。
此外，W的秋蟹料理之中，另有「花雕蛋白雞油蒸」將花雕酒、雞油與蛋白淋上螃蟹後蒸煮，讓每一吋蟹肉更顯細緻鮮嫩，入口帶有溫潤酒香。同時，不能錯過的秋蟹料理「宜蘭三星蔥薑爆」則是先將螃蟹煎炸過後，再與蔥薑混合爆炒；還有「避風塘」秋蟹料理亦是先酥炸再拌入蒜末及秘製醬料，屬於最為經典的作法。
除了要品嚐秋蟹料理之外，紫艷中餐廳還推出兩款增添飽足感的限定菜色。「生炒沙母糯米飯」口感粒粒分明，於翻炒過程中即加入沙母，將蟹肉的鮮美鎖入米粒中；「酒香沙母蒸肉餅」則以手剁梅花肉拌入香菇粒、蝦米等配料打成肉餅，頂層鋪上沙母後進行蒸煮，完美吸收點滴精華，上桌前再淋上花雕酒，色香味俱全。
台北W飯店31樓紫艷中餐廳秋蟹料理
期間限定：2023年10月12日至12月12日
訂位電話：02-7703-8887