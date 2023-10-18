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汆鍋中壢人開鍋吃！中壢火鍋控等超久「汆鍋上選鍋物」插旗中壢SOGO，人氣「客家福菜蛤蠣鍋、芝士鮮奶鍋」滿足中壢人的胃。

2023-10-18 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：汆鍋上選鍋物 人氣：357
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編輯 鄭雅之

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中壢火鍋控衝SOGO「汆鍋」開鍋！微涼秋風代表吃鍋的季節到了，在台北新店人氣火鍋名店「汆鍋」，這次首度跨到中壢SOGO開設桃園一號店，以「客家福菜蛤蠣鍋、芝士醇鮮奶、麻辣牛奶」等特色個人小火鍋，讓中壢火鍋控找藉口開鍋吃起來。
汆鍋 上選鍋物 中壢SOGO店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
汆鍋 上選鍋物 中壢SOGO店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

一年四季不管是什麼時候，「吃火鍋」都是最夯的選擇，而主打特色湯底的「汆鍋 上選鍋物」，於近日首度插旗中壢SOGO，為中壢人帶來不一樣的火鍋選擇。鍋底除了有經典「金澄昆布鍋」之外，還有微酸微辣的「泰式青檸鍋」、自然發酵甘甜順口的「客家福菜蛤蠣鍋」、添加義式香料「好福氣番茄」、辛辣不嗆口「噴香麻辣」，更推出「芝士醇鮮奶、麻辣牛奶、松露牛奶」三種不同風味牛奶鍋，各種鍋底讓人天天來報到也吃不膩。
汆鍋 上選鍋物 中壢SOGO店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
汆鍋 上選鍋物 中壢SOGO店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

其中「客家福菜蛤蠣鍋」更是桃園人的最愛，作為客家第一庄聞名的「桃園」，陰乾日曬、自然發酵的客家福菜，再加入蛤蠣熬湯，甘甜順口的湯底無論涮肉還是煮海鮮都超搭。汆鍋 上選鍋物中壢SOGO店也推出限定款「雙人海陸火鍋」，特選霜降牛、鮮嫩雞腿排、台灣梅花豬等肉品五選二，搭配6種海鮮和手打蝦仁或花枝漿等，海陸雙重饗宴特價只要999元。

推薦閱讀：明粵火鍋秋蟹上桌！隈研吾操刀「明粵」挑戰大直約會必吃打卡店，粵式火鍋「胡椒豬肚湯、香菜皮蛋湯」尬秋蟹超搭。
汆鍋 上選鍋物 中壢SOGO店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
汆鍋 上選鍋物 中壢SOGO店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載




 

汆鍋上選鍋物 中壢SOGO店 店家資訊

營業時間：週日至週四 11:00 - 21:30 / 週五、六 11:00 - 22:00
電話：(03)433-1198
地址：桃園市中壢區元化路357號B1（遠東SOGO 中壢店）

 

 

 

 

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