善菓屋買一送一！麵包控超愛「善菓屋」開到北車京站，30天限定「買1送1奶油捲、買200送200」北車人微蹺班搶買。

北車麵包控下班就去京站買「善菓屋」！在中山南西擁有極高人氣的麵包烘焙店「善菓屋」，以自家培養的酵母和日法高品質原料，製作出「法國奶油捲」、夢幻系甜點「可麗露、半熟乳酪」等，讓人吃過就一直回購。這次睽違三年再度展店，以人潮眾多的京站開設旗艦店，並推出長達30天買一送一優惠，讓北車人微翹班直衝到京站。







這次在京站B3開設「善菓屋旗艦店」，不僅以全新的視覺空間，更打造開放式的廚房讓大家看見師傅現場烤製的過程，讓人從五感體驗善菓屋品牌魅力。烘焙品堅持長時間自家培養酵母，並使用奶油界愛馬仕之稱的「艾許奶油」製作第一人氣「招牌法國奶油捲」，帶有獨特的奶香、鹹香味「法國奶油捲」，外層酥脆內鬆軟，再撒上多種海鹽提香，讓人吃完一個、又忍不住拿第二個，是每日狂銷1,600個人氣王。







甜點部分也是「善菓屋」強項之一，秒殺款「半熟乳酪」嚴選日本北海道鮮乳製成，滑順的內餡、濃郁的乳香讓人幸福感爆棚。而「可麗露」除了原味之外，還有草莓、濃抹茶、茉莉茶香、焦糖脆脆等四葉乳酪口味內餡。同為人氣甜點的「達克瓦茲」則是特調蛋白餅配上特製奶霜餡，香濃不膩口又帶有酥鬆口感。





善菓屋京站旗艦店 店家資訊

地址:台北市大同區承德路一段1號B3(京站時尚廣場)

電話:02-2558-7736



善菓屋京站旗艦店 開幕優惠

優惠時間：即日起至2023/11/5

優惠內容：

1、開幕期間，消費滿$200送$200商品折抵券。

2、開幕期間，12:00；18:00指定時段、指定商品買一送一



10/9~10/15 法國奶油捲

10/16~10/22 蒜香生法國

10/23~10/29 藍莓貝果

10/30~11/5 酥皮菠蘿