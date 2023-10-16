來楊梅只知道埔心牧場就太外行了！位於桃園西側的楊梅區，當地最知名的景點就是擁有許多可愛動物的埔心牧場，但許多人卻想不到其他更具有代表性的景點。其實楊梅還有不少有趣、好拍的風景區都等著大家來造訪，像是近年超夯的新興步道「秀才步道」、免費入園且種植超多花草的「雅聞魅力博覽館」，都是桃園人近期很喜歡的打卡點，下次來到楊梅時別再路過，只要去過這些地方，保證你不會再說楊梅無處可去。



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不少人來到桃園楊梅，首先都會安排到埔心牧場觀賞可愛動物，不過隨著時序入秋，每到11月「秀才步道」就會滿山遍佈菅芒草，壯麗的模樣讓許多人流連忘返，而且秀才步道以坡道平緩好爬而深受步道新手歡迎，因此也成為桃園近年來超夯的熱門新興景點；免費入園的「雅聞魅力博覽館」更是網美超推的免門票打卡點，園內種植上千株不同種類顏色的玫瑰花，還有大量綠色植栽、香氛步道與玻璃屋咖啡廳，更有DIY手作體驗，吸引許多女性假日前來造訪。





楊梅熱門打卡點：秀才步道

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 秀才步道 說：

秀才步道是一個老少咸宜的步道，不爬階也能從柏油路的緩坡徐徐而上，沿途還有農田、茶樹、落羽松及秋芒等，若在對的季節裡前往，一定會更加迷人，平日裡多為附近居近來此運動，遊客甚少...<全文介紹>



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#秀才步道

地址：桃園市楊梅區秀才路845巷（天德堂後方）

電話：無





楊梅熱門打卡點：楊梅故事園區

部落客 Dannis & Amy - 魯蛋妹&大腸弟吃喝玩樂過生活 造訪 楊梅故事園區 說：

楊梅故事館原本是已故楊梅國中張芳杰校長宿舍，這棟是戰後初期建物，結合日式與洋式的建築風格，也使用大量的洗石子，周圍種滿了綠植，一走進園區內就很喜歡。<全文介紹>



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#楊梅故事園區

地址：桃園市楊梅區校前路49號

電話：03-488-0275



楊梅熱門打卡點：雅聞魅力博覽館

部落客 小佳的幻想世界 造訪 雅聞魅力博覽館 說：

雅聞魅力博覽館是免門票景點又能免費停車，有上千株不同種類顏色的玫瑰花供你欣賞拍照，還有大草地跟綠色植栽、療癒的多肉植物、渡假氛圍的峇里島香氛區、脈輪香氛步道、玻璃屋咖啡廳...<全文介紹>



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#雅聞魅力博覽館

地址：桃園市楊梅區中山北路一段21巷1號

電話：03-488-3800





楊梅熱門打卡點：楊梅落羽松秘境

部落客 跟著彩虹小熊趣旅行 造訪 楊梅落羽松秘境 說：

時序進入到秋天，落羽松即將轉黃，是個即將火紅的季節限定網美景點！先介紹算是很少人知道的落羽松秘境給大家，騎車朋友無太大問題，開車的朋友建議停在鵬程萬里社區附近的大馬路再步行前往。⁣<全文介紹>



#楊梅落羽松秘境

地址：桃園市楊梅區高新街210巷151號⁣對面（樹葉顏色視季節有所不同）

電話：無





楊梅熱門打卡點：埔心牧場

部落客 別讓一姐不開心 造訪 埔心牧場 說：

來到桃園旅行，絕對不能錯過超好玩的「埔心牧場」。全新規劃的可愛動物萌萌村，可以近距離跟水豚、羊駝、梅花鹿、山羊以及小兔子進行餵食互動，還有超有趣的賽金豬比賽，絕對會讓大小朋友超瘋狂...<全文介紹>



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#埔心牧場

地址：桃園市楊梅區幼獅路一段439號

電話：03-464-4132

