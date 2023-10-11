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9元全家咖啡！只要9元「全家經典咖啡」10天快閃限定，CP值爆高「9元全家經典拿鐵」上班前先喝一杯。

2023-10-11 文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：1,492
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編輯 鄭雅之

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9元全家咖啡真的要喝到！每天早上一定要來一杯咖啡提神的上班族，在連假後的開工日更是需要喝咖啡醒腦、收假。而被許多網友評為最好喝的超商咖啡「全家經典咖啡」，這次推出10天快閃「全家FUN安心取」9元經典熱拿鐵優惠，只要網購商品至全家取件即可獲得9元咖啡優惠券。
全家FUN安心取 9元全家咖啡/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全家FUN安心取 9元全家咖啡/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

為了促進網購商品到全家取件，先前推出「全家FUN安心取」，以明星商品霜淇淋作為9元優惠搶攻話題，而逐漸邁入秋冬季節，這次以暖心的「9元熱經典拿鐵」為主角，只要在10/11~10/15、10/18~10/22指定10天到全家取件，每取一件包裹就送一張9元小杯熱經典拿鐵，每人每次最多可一次領五張，比買一送一更加划算。

推薦閱讀：星巴克買一送一來了！24天限定「星巴克買一送一數位體驗」拼人品喝爆，開工加碼「星巴克買一送一」不用抽直接喝。
全家FUN安心取 9元全家咖啡/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全家FUN安心取 9元全家咖啡/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


全家FUN安心取 9元全家咖啡
活動時間：10/11~10/15、10/18~10/22
活動內容：只要於10/11~10/15、10/18~10/22期間，網購選擇全家取件，就送一張「9元小杯熱經典拿鐵」小白單，每人每次可最多領五件包裹、五張小白單。

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