大阪心齋橋UNIQLO真的要復活了！平價快時尚品牌「UNIQLO」從日本一路夯到台灣，不僅設計簡約又平價，與知名藝術家、人氣動漫合作的UT，有時更是一件難求。位於大阪心齋橋的日本首間「UNIQLO全球旗艦店」雖然在2021年夏季無預警宣布停業，引起不少台日網友震撼，但近期又驚喜宣告將於2023年11月23日在原址重新開業，並改名為「UNIQLO SHINSAIBASHI」，屆時到大阪旅遊時，千萬別錯過目睹全新風采的機會了。



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「UNIQLO大阪心齋橋店」原為第5間全球旗艦店

2021年8月閉門熄燈的「UNIQLO大阪心齋橋店」於2010年開業，是繼美國紐約、英國倫敦、法國巴黎和中國上海之後，全球第5間全球旗艦店，也是日本第一間全球旗艦店，從地下1樓至4樓，整整有5個樓層都擺放了UNIQLO產品，銷售面積達800坪。但UNIQLO表示，因為近年新冠肺炎疫情影響，訪日遊客人數銳減，利潤下滑相當明顯，又考慮到店鋪租約已經到期，當時不得已才做出這個決定，也讓不少曾在這裡購物過的國內外旅客都深感遺憾。

▲2021年8月閉門熄燈的「UNIQLO大阪心齋橋店」。圖片來源／ユニクロ 心斎橋店



與GU心齋橋店併館，成為疫情時期的應急策略

GU心齋橋店正好位於當時的UNIQLO大阪心齋橋店附近，規模正好也是地下1樓至4樓，總共具備5個樓層的營業空間，所以2021年9月時，UNIQLO大阪心齋橋店便與GU心齋橋店進行併館。

▲UNIQLO大阪心齋橋店在2021年9月與GU心齋橋店進行併館。圖片來源／Google街景



國門重啟觀光客回流！改名「UNIQLO SHINSAIBASHI」重新回歸

如今因為國門解封，大阪心齋橋的觀光客又再度回流，所以UNIQLO又決定搬回原本「UNIQLO大阪心齋橋店」的舊店址，並改名為「UNIQLO SHINSAIBASHI」，從地下1樓至地上5樓共6層樓的購物區域，共占地720坪的賣場絕對滿足血拚族的購買慾，也讓這個大阪心齋橋長年的經典知名地標再度回歸到遊客心中。









UNIQLO SHINSAIBASHI

開幕日期：2023年11月23日

地址：大阪府大阪市中央区心斎橋筋一丁目2番14号