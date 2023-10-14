火鍋控揪吃麻辣45！乾杯集團旗下標榜全台唯一100%和牛油的重慶麻辣鍋「麻辣45」，今年秋冬看準台北吹起「酸菜魚」熱潮，重磅推出全新「川味酸菜魚鍋」以及20道新菜同步亮相，以一鍋雙享、重慶特色菜餚、冰火交鋒3大亮點，為火鍋控帶來最不一樣的重慶火鍋體驗。







疫情後再度走訪重慶，研究當地麻辣鍋的美味，發現麻辣鍋店不僅僅是吃火鍋，還有各種小食、配菜和冰品，增添吃鍋的豐富性和多變性。這次麻辣45以近日爆紅的「川味酸菜魚火鍋」為主打，嚴選台灣酸菜故鄉大埤鄉自產、自醃的「老酸菜絲」，再加入豬骨、雞骨、四川泡椒、老薑熬煮成酸爽的鍋底，上桌前再撒上青花椒、鵝油蔥酥、花椒油提香。







麻辣45除了「川味酸菜魚湯」之外，也一口氣推出20款新菜，針對重慶當地常見、但台灣鮮少入鍋的火鍋配料進行改良，有四川藤椒風味的「和牛嫩牛肉」、「皮蛋和牛」、改良切片呈現的「萬巒豬腳」等，更將重慶吃鍋的飲食習慣引進到麻辣45，吃鍋的同時配上多款的熱食及冰品，上鍋前先品嚐麻香小酥肉、麻香脆軟骨、麻香吮指排骨，無論單吃還是沾著湯底都讓人食慾大增。





麻辣45 川味酸菜魚湯

售價：1~3人200元/人、4~6人750元/鍋、7人以上1250元/鍋



麻辣45優惠

活動時間：即日起至2023年10月31日

活動內容：

1、用餐賓客整桌皆穿著紅色服飾，即免費招待日本和牛片，價值380元。

2、用餐消費拍照於Facebook或instagram社群貼文打卡，即贈送麻香小酥肉一份，價值160元。



麻辣45 分店資訊

麻辣45 台北本店

電話：02-2725-3358

地址：台北市忠孝東路五段68號4樓/微風信義



麻辣45台中中港店

電話：04 2258-5268

地址：台中市西屯區臺灣大道三段301號9樓/新光三越台中中港店



麻辣45台南府城店

電話：06-213-2300

地址：台南市中西區和意路5號