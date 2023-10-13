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辻利抹茶買一送一！台北抹茶控最愛「辻利茶舗買一送一」來了，6天快閃跟上。

2023-10-13 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：TSUJIRI辻利茶舗 人氣：322
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編輯 鄭雅之

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終於輪到台北抹茶控吃辻利買一送一了！京都百年老字號抹茶名店「辻利茶舗」，以「抹茶無限可能」為發想，每一季都推出意想不到的抹茶新品、或聯名，讓抹茶控三不五時就找藉口吃辻利。而對於台北抹茶控而言，每年十月週年慶就是要吃「辻利茶舗」抹茶買一送一，今年祭出6天經典抹茶甜點、飲品組合買一送一，讓抹茶控天天來報到吃辻利抹茶。
辻利抹茶買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
辻利抹茶買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

辻利茶舗台北遠百信義店迎來一年一度週年慶，精選熱銷前五名抹茶甜點和抹茶飲品祭出買一送一優惠組合，於10/19~10/22每天都會不同買一送一組合，包括經典白玉百匯(抹茶)、輕抹茶(冷)、辻利濃茶卷、辻利拿鐵(冰/熱)、辻利霜淇淋紅豆白玉(杯裝)、辻利冰沙漂浮，最便宜只要135元就能吃到整組抹茶下午茶，超高CP值買一送一優惠不用揪人，抹茶控一人就開吃。
辻利抹茶買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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此外，將於10/28推出全新力作「抹茶黑蜜磅蛋糕」，鹿兒島火香系抹茶「丸香」和黑糖蜜做成香甜濃郁的蛋糕體，上頭再淋上「丸倉」為原料製成的抹茶白巧克力，雙重抹茶香讓人大愛，並於10/28當天推出「買 抹茶黑蜜磅蛋糕2入(切片) 送 辻利拿鐵(冷/熱)」優惠，抹茶控一定要跟上。而改良版的「黃豆黑蜜流心大福」與「辻利抹茶京珠拿鐵」也將在10/29推出買一送一優惠組合，有料的自製抹茶珍珠拿鐵，配上Ｑ彈大福幸福感爆棚。

推薦閱讀：9元全家咖啡！只要9元「全家經典咖啡」10天快閃限定，CP值爆高「9元全家經典拿鐵」上班前先喝一杯。
辻利抹茶買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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TSUJIRI辻利茶舗 台北遠百信義店 店家資訊

地址：台北市信義區松仁路58號 遠百信義A13 B3F
電話：02-27251878(無訂位服務) 
營業時間：週日至週四11:00-21:30/週五、週六與例假日前一天11:00-22:00
 

TSUJIRI辻利茶舗週年慶買一送一

活動內容：每日上午11點起開賣，限量200組，每人限購2組，售完為止。

優惠品項：
10/19(四) 買 經典白玉百匯(抹茶) 送 輕抹茶(冷) 
10/20(五) 買 辻利濃茶卷 送 辻利拿鐵(冰/熱) 
10/21(六) 買 辻利霜淇淋紅豆白玉(杯裝) 送 輕抹茶(冷) 
10/22(日) 買 辻利冰沙漂浮 送 辻利拿鐵(冰/熱) 
 

辻利茶舗 限定商品買一送一

活動內容：每日上午11點起開賣，限量20組，每人限購1組，售完為止。

優惠品項：
10/28(六) 買 抹茶黑蜜磅蛋糕2入(切片) 送 辻利拿鐵(冷/熱)
10/29(日) 買 黃豆黑蜜流心大福4入外帶 送 辻利京珠拿鐵(冷)

 

 

 

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