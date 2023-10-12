為了讓老饕、吃貨可以品嚐到最傳統、又最不一樣，且會美到讓人一直點頭的印度料理。籌備三年、全新型態的印度餐廳「夏花餐室」，於新光三越Diamond Towers二館正式與老饕們見面。並且夏花餐室菜單根植於印度傳統風味，著重歷史、風土、食材、文化，並以印度地理五大地理區各邦貴族料理為原點，要讓老饕、吃貨們品嚐到最美味、最驚豔的印度料理。



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印度料理夏花餐室由多次獲得米其林推薦的「想想廚房」主廚Vaz Joseph Elias作為概念推手，邀請資深印度主廚Wilfred John Coelho領軍，率領多位各擅勝場的印度廚師團隊，組成難得一見原汁原味的廚房團隊。目前，餐廳團隊除了將呈現各自擅長的印度地區貴族佳餚，亦同樣會依照地區特色供應各式濃郁咖哩、坦都窯烤或煎烤、各式鮮炙烤餅，以及街頭經典等精選菜式。





其中，果阿的鑲肉透抽，來自西部海岸線開端的果阿邦，以店家自製的辣味肉餡填入宜蘭船釣透抽，香辣開胃。還有喀拉拉的葉包魚，來自印度最南端的喀拉拉的海鮮料理手法，石斑魚先煎過再包入香蕉葉，再以頂火烤過。以洋蔥、芥末籽、椰子、番茄、羅望子、咖哩葉、辣椒調味，一口就會愛上。





此外，勒克瑙總督的串燒羊肉，是中部大城勒克瑙的代表菜系，多汁的羊肉串燒搭配主廚精心準備的薄荷甜菜根及自製綠醬，現場以炭火煙燻上桌。庫格的豬五花黑咖哩，駐店主廚Wilfred的家鄉菜，來自南部卡納塔卡邦的美麗小鎮庫格Coorg。以黑醋、多重香料、焦糖化的紅蔥頭慢燉細熬豬五花，並添加黑芝麻與菠菜泥，本店招牌（使用台灣田尾胡蘿蔔豬）





同時，夏花餐室的空間由Woolloomooloo創辦人建築師楊啟鉉Jimmy操刀，他以低調沈穩、現代內斂的空間感，傳達料理人的謙遜與無距離的用餐體驗。由入口處的印度地圖與香料牆點出餐廳主題，也帶領賓客進入準備用餐的心境。



夏花餐室

進入餐廳後別有洞天，右邊是一排可一窺主廚工作的大理石餐吧，上方則是壯觀的手繪壁畫，左邊的座位區以圓形大理石4人桌與吊燈為主體，牆面上大小仿古鏡框象徵旅程與時間的累積，紅色布幔不僅呈現印度風情，更增添用餐儀式感。餐廳的5米落地窗則可引入台北東區繁華景色。

地址：台北市大安區忠孝東路三段282號，新光三越忠孝二館3樓

電話：(02)2711-1328

