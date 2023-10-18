迪士尼粉絲荷包又要不保了！陪伴許多大小朋友度過童年的米奇、米妮、唐老鴨等迪士尼人氣角色，只要推出商品都會有許多粉絲買單，如今為了延續迪士尼商店進軍日本30週年的喜悅，即日起至2024年3月24日止，即將在日本各地舉辦「DISNEY MAGICAL POP UP STORE」快閃店，目前第一站就來到了許多國內外旅客都會到訪的東京羽田機場，鐵粉們可得看緊錢包，看到這些獨家商品時，別失心瘋買到想剁手手了。



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2022年為了歡慶日本目前經營最久的迪士尼官方商店「澀谷公園大道店」開業30週年，除了在本店的店面打造出週年紀念限定裝潢及舉辦特別活動，從2022年8月起為期一年，日本各地還特別舉辦了「Disney store 30th Anniversary Pop-up Museum」，沒想到最後竟動員30萬人次共襄盛舉，因此迪士尼官方商店決定延續這份歡樂，從2023年10月4日起再次推出「DISNEY MAGICAL POP UP STORE」，並打造全新的打卡裝置及限定商品，讓更多迪士尼粉絲可以沉浸在夢幻可愛的世界。





亮點1：米奇搭乘熱氣球來見你！繽紛周邊別錯過

這次的快閃店活動將一路舉辦至2024年3月24日，將跨足東京、長崎、熊本、鹿兒島與大分，第一站來到了東京羽田機場，活動第一個亮點就是以「米奇與夥伴們搭乘熱氣球到日本各地旅行」為概念，推出全新的鑰匙圈、徽章和手提袋等獨家商品，色彩繽紛鮮豔又帶點復古風格，文青們可別錯過收機會。





亮點2：超萌打卡點！米奇與大學熊等你來拍照

在每一個地區舉辦的「DISNEY MAGICAL POP UP STORE」快閃店，都會設有米奇與迪士尼商店獨家商品「大學熊」（UniBEARsity）的可愛背板，喜愛拍照留念的粉絲們別忘了買完東西後來合影打卡喔。





亮點3：羽田機場限定周邊！米奇米妮變身成空服員了

「DISNEY MAGICAL POP UP STORE」不只推出全新的限定周邊，第一站還配合羽田機場設計了原創商品，可謂獨家中的獨家！復古版的米奇和米妮將穿上空服員的制服，變成可愛的鑰匙圈和貼紙等小物；在機場內的迪士尼商店還設有自動販賣機，在販賣機內也可以買到米奇、米妮、維尼造型的「機場系列TSUM TSUM」，而且更棒的是連其他地區的機場也有機會入手這系列的TSUM TSUM娃娃，怎樣都有機會讓迪士尼鐵粉花錢收藏。



DISNEY MAGICAL POP UP STORE 日本全國巡迴資訊

東京會場

日期：2023年10月4日～10月25日／最後一天營業至18:00

地點：羽田機場第一航廈2F Market-Place



長崎會場

日期：2023年11月2日～12月3日

地點：AMU PLAZA 長崎



熊本會場

日期：2023年12月9日～2024年1月13日

地點：AMU PLAZA 熊本



鹿兒島會場

日期：2024年1月19日～2月16日

地點：AMU PLAZA 鹿兒島



大分會場

日期：2024年2月22日～3月24日

地點：AMU PLAZA 大分