2023台北爵士音樂節壓軸場，連續3天大安森林公園免費開唱！為了緩解都市人的壓力，連續十幾年舉辦的「2023台北爵士音樂節」，今年最終壓軸場於即日起至10/15連續三天在大安森林公園露天舞台免費展演，揪台北人坐在大安森林公園草皮上，享受最chill、最放空的爵士音樂。
於今年9/26開始連續三週不間斷登場的「2023台北爵士樂」，除了有南港北流大型戶外爵士音樂會之外，更推出9場巷弄即興台、2場全民開講爵士樂和2場深度剖析爵士樂，讓台北各地都被即興奔放的爵士樂渲染，多元的爵士音樂體驗，讓台北人下班日常有不同的休閒許則。
而最後壓軸於大安森林公園中演出，將於今晚起連續三天演繹出最不一樣的「大安狂爵秀舞台」。10/13晚間七點由池田欣彌電子比博普樂團、台北青年爵士大樂團打頭陣，揪大家下班就去Chill一下。週末兩場則是從傍晚五點就開始，10/14重磅邀請金曲陣容「楊曉恩爵士樂團」，以及遠從波蘭來到台「Tomasz Chyla Quintet」將帶來歐洲爵士曲風。而10/15是由流行天后葉璦菱Ｘ金秋大樂隊、福爾巴莎爵士樂團Ｘ吳青，帶來流行樂和爵士樂新火花。
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2023台北爵士音樂節 活動資訊
活動時間：10/13至10/15
活動地點：大安森林公園 露天音樂台
2023台北爵士音樂節 表演時間
10/13 19:00~20:50
池田欣彌電子比博普樂團、台北青年爵士大樂團
10/14 17:00~20:50
Julian Moreen、氛圍模擬器、波蘭樂團 托馬什 奇拉、楊曉恩爵士樂團
10/15 17:00~20:50
貝斯基地、福爾巴莎爵士樂團Ｘ吳青、Nick Javier樂團、今秋大樂隊Ｘ葉璦菱