爭鮮茶碗蒸可以吃到飽！不定期快閃回歸的「爭鮮大胃王」挑戰活動，總是讓許多壽司控揪團挑戰，比誰吃得多、比誰吃完的盤子疊起來最高。這次爭鮮迴轉壽司「極限大胃王」活動，在公館台大店、南投草屯店快閃登場，吃超過100盤打5折，盤子疊起來超過自己身高就全部免費，連話題最夯的「爭鮮茶碗蒸」都能無限量吃到飽。



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爭鮮本次「極限大胃王」活動，在兩間門市分別開跑，南投草屯店於10/17、10/24、10/31、11/7進行，而台大店活動日期則是11/7、11/14、11/21、11/28，在活動日的11:00-20:00期間，年滿16歲的挑戰者們都可以向店家報名、參加挑戰。







「極限大胃王」活動方式，在限時50分鐘內可以無限量品嚐「大胃王菜單」的所有品項，只要吃15盤以上就可以打8折、100盤以上打5折，如果吃完的空盤子疊起來超過自己的身高，就算挑戰成功，可以享用整單免費優惠。





爭鮮迴轉壽司 極限大胃王活動

其中，挑戰者的「大胃王菜單」的指定品項，包含44款握壽司、生魚片、軍艦壽司，以及17款小菜及甜點，總共61款餐點選擇，其中更包含話題超高「扇貝茶碗蒸」，只要挑戰成功就可以通通免費吃。需要注意的是，挑戰者必須連同盤內配菜「蘿蔔絲、高麗菜絲」都吃光才算完食，如果剩食超過2盤會以原價計算。本次「爭鮮大胃王」回歸消息一出，也掀起壽司控討論，要揪團衝挑戰。

活動場次：

爭鮮迴轉壽司-草屯店：10/17、10/24、10/31、11/7

爭鮮迴轉壽司-台大店：11/7、11/14、11/21、11/28

各場次時間11:00-20:00



報名方式：

以門市現場報名為準，場次依門市現場狀況與實際人數進行安排。



活動說明：

比賽限時50分鐘，期間不得離席，以完食盤數作為成績計算。



盤數計費級距：

15盤以下：原價計算

15盤以上(含)：以8折優惠計算

100盤以上(含)：以5折優惠計算

食用盤數超過身高：免費



活動官網：https://walkr.tw/cfT3aoHx





詳細活動規範，依 爭鮮迴轉壽司 官方公告為準。