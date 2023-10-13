多一個放電的空間、多一個陪小朋友一起互動的場所，一個會讓大小朋友都玩到停不下來的「樂高®超能辦公室」在台北藝術中心前，進行樂高的神秘任務。一旁還有「樂高®超能基地」壁畫，透過大家的創作一起完成充滿想像力及創意作品，同時還有還有「樂高®超能屋」玩轉你的超能力拍出最有創意最酷的樂高照片。



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台灣樂高表示，這一次的快閃將自10/12起至10/22於臺北表演藝術中心天狼座廣場打造三大樂高®超能空間。其中，台灣樂高在巨型多功能卡車內打造「樂高®超能辦公室」，體驗者化身為樂高®超能辦公室新到職員工，在辦公室內辦理入職手續、熟悉辦公室環境、培養團隊合作默契並且分發部門，邀請每一位敢玩、會玩、懂玩的夥伴加入，在最酷的樂高®超能辦公室裡，一起發揮創意體驗樂高帶來的超能力。







同時，在樂高®超能辦公室，特別邀請樂高認證大師黃彥智發揮超能力打造「樂高®超能基地」壁畫，以臺北表演藝術中心為靈感，從樂高超能力的視角變身成一幅巨型超能小雞畫作，希望匯集民眾的力量，透過每個人拼砌的力量，合力完成「樂高®超能基地」壁畫。





樂高超能辦公室 活動資訊

最後，在超能基地裡還藏有一座「樂高®超能屋」，邀請民眾走入樂高®超能屋感受超能力，玩轉世界拍出最有趣的照片。另外還有加碼隱藏任務，只要參與「樂高®超能基地」壁畫共創，並且於「樂高®超能屋」拍照打卡，即有機會獲得限量樂高贈禮。

地點：臺北表演藝術中心(台北市士林區劍潭路1號)

時間 ：10/12 17:00-21:00、10/13-10/22 12:00-21:00



樂高Rebuild the World 超能玩家們，集合！ 創意徵件活動

活動期間：即日起至2023/10/22 (日)

活動網址：https://reurl.cc/6QQOLV

活動辦法：

從六大超能屬性中決定一種屬性：遊戲電玩/交通工具/外星探索/大自然/娛樂活動/戶外探險。

用樂高積木拼砌出獨一無二的超能道具。

為超能道具想一種超能力。

將超能道具照片上傳至指定貼文留言處，並分享你的超能屬性及超能力。

活動獎勵：76252 蝙蝠洞 - 暗箱，共2組。

