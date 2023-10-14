好丘的貝果一直創新、一直尋找有趣的話題來滿足顧客愛嘗鮮的心。這一次更是與保存食品牌「LOUU」攜手合作推出一場獨特的旅行概念展，在台北最美玻璃屋「好丘 On The Road在路上」用美食融入主題展覽，打造最浪漫、最美味、最好拍的五感美味新體驗、用味蕾遨遊世界。



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其中，這次展覽以「旅行」為名，好丘特別打造出可以吃的展品「金剛觀音厚醬貝果」，翻玩台味、中西混合的名字和做法，讓來訪者來到好丘可以以用味蕾體驗旅行的美好，並嚴選好丘最具人氣的Ｑ彈原味貝果，搭配以比一般花生更香甜的雲林黑金剛花生與花蓮鐵觀音茶，與輕盈的奶油相結合，呈現出具有黝黑外表且極具濃郁口感的金剛鐵觀音奶油抹醬。





好丘表示，全新「金剛觀音厚醬貝果」金剛鐵觀音奶油抹醬入口之後會隨著口溫融化，同步帶出優雅茶香，再佐以澎湖海洋的醍醐尾韻，搭配奶油乳酪，增加了微酸度豐富了味覺層次，最後，撒上柴燒黑糖和香烤杏仁片，增添了甜味和脆脆的口感。





一口咬下金剛觀音厚醬貝果，讓食物的風味穿越時空的限制，用味蕾去感受人與人、人與食物之間的美好記憶和故事。並且，這一次獨家限定「金剛觀音奶油抹醬組」也是醬控、露營控、早餐控絕對不能錯過的推薦品項。





同時，好丘表示，在入冬之際與知名食物設計師陳小曼主理的保存食品牌「LOUU」攜手合作，以「Winter's Traveler」為主題，邀請了12位不同領域的frequent travelers藉由問答與職人對談，策劃一場以旅行為題的感官想像；現場隨處可見精心挑選的旅行用品及意象，讓人回想起旅行的美好，不禁開始為下一趟出走計劃。











好丘On The Road在路上

地點：台北市大安區金華街161號

營業時間：週一~週五 11:00-20:00 週六~週日 10:00~20:00

店內座位：16席



好丘限定新品抹醬貝果組合

好丘 金剛觀音奶油抹醬組 每份199元 / 好丘On The Road在路上 限定販售

好丘 金剛觀音厚醬貝果 每份149元 / 好丘On The Road在路上 限定販售