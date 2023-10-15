7-ELEVEN本週新品清單！許多鐵粉每天經過7-ELEVEN都一定會「巡店」，看看有哪些新品、新點心、新飲料，就是要嚐鮮吃起來。這次7-ELEVEN為了響應國健署「穀for U食客吃起來」活動，推出「日本帆立貝飯糰、法式烤鱸魚青醬燉飯」等在地食材、低碳米新品，小七美食清單再更新。



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7-ELEVEN本年度延續與農糧署的合作，在「2023產銷履歷料理殿堂賽」中獲勝的冠軍商品，就會在7-ELEVEN上架開賣。本次比賽以在地食材入菜，打造異國料理便當，其中包含地中海風格的「菠菜起司烤雞佐義式時蔬餐」、以及「法式烤鱸魚青醬燉飯」在小七就可以吃得到在地的金目鱸魚料理。





除此之外，7-ELEVEN在10/18起更推出飯糰新口味「新極上飯糰-日本帆立貝」，使用在地種植的「龍之瞳」日本夢幻品種米，搭配日本青森帆立貝、博多明太子醬，讓人早餐就想嚐鮮。為了推廣更多在地美食，7-ELEVEN也響應「穀 for U食客吃起來」活動，買指定商品並且到活動網站打卡上傳，就有機會抽「微波氣炸烤箱、超商購物金」等獎項，讓人照三餐吃起來。







不只有新品，7-ELEVEN本週同步於10/13-10/20推出「秋饗10光」OPENPOINT APP線上咖啡優惠組合，包含「經典冰可可10杯270元」、「經典醇奶茶10杯350元」、「熱卡布奇諾10杯390元」、「珍珠奶茶10杯400元」等優惠，通通限量開賣，讓咖啡控線上搶優惠更划算。





7-ELEVEN在地新品推薦

上市日期：2023/10/18起

新極上飯糰-日本帆立貝：59元

法式烤鱸魚青醬燉飯：99元

菠菜起司烤雞佐義式時蔬餐：99元

甜柿切片：65元（10/16起7-ELEVEN門市販售，不含花東地區）

國健署「穀for U食客吃起來」活動網址：https://feversocial.com/46427/27594



7-ELEVEN OPENPOINT APP飲品優惠

活動期間：2023/10/13-10/20

活動內容：

agnès b.冰可可經典冰可可10杯270元

經典醇奶茶/純奶青任選10杯350元

熱卡布奇諾10杯390元

珍珠奶茶10杯400元

小農水果冰磚咖啡10杯700元

風味指定飲品（皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪其朵、巧克力可可歐蕾、脆酷摩卡）任選10杯460元



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。