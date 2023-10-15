搶攻豬排必吃清單！來自靜岡富士山腳下的豬排專門店「靜岡勝政日式豬排」來台10週年，特別於10/18至10/27舉辦為期10天的「10週年大感謝祭」，只要到靜岡勝政日式豬排點套餐即可以10元的優惠價格加購一顆原價60元的腰內豬排，全台靜岡勝政日式豬排8間店舖一共推出10,000顆。



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靜岡勝政日式豬排來台10年，一直以「精選食材」的堅持、「日本直輸」的講究，延續品牌精神。並且在「精選食材」這一方面，嚴選香草飼料餵養、肉質Ｑ彈帶有淡雅香草氣息的「香草豬」，以及來自西班牙的頂級「伊比利豬」。同時「靜岡勝政日式豬排」所用的是血統純正，放牧在橡樹林裡，肉質成長有一半來自天然橡樹果、橄欖而來的Bellota等級，不僅肉質細膩，更散出淡淡的橡樹等堅果果實氣息，是真正的伊比利豬。





此外，在靜岡勝政日式豬排不論是香草豬或伊比利豬，一定要在原始高品質基礎下，再經兩週的真空低溫熟成，釋放出豬肉本質的甘甜美味與軟嫩口感。同時，加上媲美日本米的雲林斗南農會越光米、南投信義鄉高山高麗菜，以及嚴格控管品質的優質植物油，甚至是依據季節供應的限定食材等堅持與執著，讓靜岡勝政日式豬排在台灣一直有著超高人氣。





同時，味噌湯所用的味噌，也分別混搭風味較為濃厚的日本伊豆群島產的田舍麥味噌，以及清雅香甜的靜岡產白伊豆味噌烹調而成。其他如和風醬、芝麻沙拉醬也皆由日本進口，就連豬排外層所裹的炸粉亦堅持使用新鮮吐司製成的新鮮麵包粉，並講究女性消費者方便品嚐的8mm黃金尺寸，成就金黃色澤的酥脆饗宴。





最後，延續「讓客人都能吃飽滿足回家」的信念，台灣的靜岡勝政日式豬排維持品牌精神，同樣提供免費續加米飯、高麗菜絲、味噌湯，漬物小菜則每桌一次大方提供韓式泡菜、醋漬蘿蔔、牛蒡絲共三款配菜，就是要成為豬排控的必吃清單。



靜岡勝政日式豬排10元加購價

活動期間：10月18日至10月27日

活動內容：消費者只要點套餐一份即可享10元加購原價60元的腰內豬排一顆，全台8店舖共送出10,000顆腰內豬排。

全台分店：「南港環球店」、「統一時代店」、「大直美麗華店」、「遠東SOGO天母店」、「誠品新店店」、「林口三井店」，以及「桃園中壢大江店」、「台中中友店」