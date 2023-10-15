為了讓港點控可以在萬聖節多一個理由約吃飯，人氣港點「點點心」特別推出「萌鬼點心Party」派對系列，將招牌豬仔變身「黑心木乃伊芝麻包」、驚恐萬分的「驚絲龍鬚蝦」以及陰陽太極「小鬼椰芝糕，真的是好吃、又好拍，讓人忍不住覺得好可愛。
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人氣港點「點點心」表示，今年萬聖節也推出期間限定餐點，以「萌鬼點心Party」為主題，將傳統港點化身為魔幻感十足的「黑心木乃伊芝麻包」，由「豬仔流沙包」精心打扮成被時光層層包裹的木乃伊，繃帶纏繞住招牌標誌豬鼻子，只露出傻呆的驚恐小眼，模樣非常可愛，口味則是芝麻沙黑心內餡，不過甜、不膩口。
同時，還有店內排行榜必吃美之一的金絲龍鬚蝦則是推出新造型「驚絲龍鬚蝦」，貼上眼球糖片，張著大眼降落在海苔廢墟之中，外皮是金絲炸麵線包裹鮮蝦餃餡，與海苔滋味意外和諧；以及全新甜品「小鬼椰芝糕」陰陽太極的小鬼造型，白幽靈是椰絲口味、黑幽靈是芝麻口味，絕妙雙滋味一次擁有。
點點心萬聖節限定
限定新品：黑心木乃伊芝麻包(2入)$128、驚絲龍鬚蝦(2入)$148、小鬼椰芝糕$88
限定期間：10/16(一)~10/31(二)
限定通路。全台點點心15家門市