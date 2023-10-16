搶搭新北環狀線體驗移動美學日常！新北環狀線作為「2023台灣設計展在新北 Ｏ起來」衛星展區，加碼打造首列設計主題列車「環狀線的移動美學」，將新北文化特色作為設計，打造極簡風列車顛覆大家對於捷運的印象。於即日起至10/22期間，作為固定班次往來大坪林至新北產業園區之間，讓新店人、中和人、板橋人和新莊人都能享受到最不一樣的美學日常。







邀請曾打造鳴日號的柏成設計團隊，以「一側看城、一側看山」為概念，在的「新北環狀線的移動美學」車廂中打造出兩側不同的窗景，並融入新北在地特色進行設計，將木業、紡織、塑膠、金屬等不同材質為設計媒介，從立柱、拉環、座椅、車廂到屏風等，都邀請新北在地工藝職人參與，用編織、藤編、玻璃、金屬烤漆等工藝呈現新北的美，其中手作編織的博愛坐墊讓人耳目一新，並特意保留兩節原設計的車廂作為對照。







除了車廂內的改裝，外觀也以特別加入黑色及灰色新設計，搭配原先代表環狀線的黃色，以圓弧線勾勒出本次台灣設計展「Ｏ起來」的主題意象，以移動美學列車的方式在城市裡穿梭，讓新北人的通勤日常不再單調。此外，環狀線「新北產業園區、頭前庄、板橋、景安、十四張」站內的衛星展區都各有特色，建議大家搭乘環狀線走訪。



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新北環狀線的移動美學

展期日期：即日起至2023/10/22 每日由大坪林站往來新北產業園區站間，平日6點35分及假日6點17分起，即以固定班次的時間運行。



2023台灣設計展在新北 Ｏ起來

展期日期：即日起至2023/10/22 開放時間：平日11時至20時，假日11時至21時 (展覽最後一日10/22至18:00)