2023釜山國際煙火節就訂可樂旅遊！疫情解封滿週年，飛出國玩已經是大家放假旅遊首選，然而除了台灣人最愛的日本，今年「釜山」外國觀光客第一名也由台灣旅客奪得，可見大家對於愜意的海港城市有著無限的嚮往。而每年秋天吸引百萬人觀看的「2023釜山國際煙火節」也將於11/4震撼登場，可樂旅遊特別包下海景咖啡廳、沙灘VIP區座位，讓大家不用人擠人也能欣賞到絕美的釜山煙火光雕秀。







全韓國規模最大的煙火秀「2023釜山國際煙火節」，結合廣安大橋的燈光秀點亮釜山最美夜景。今年可樂旅遊規劃兩大觀賞方式，為大家準備最佳視覺看煙火秀，有全台席次最多之限量沙灘VIP區R席座位，在沙灘上擺上桌椅，並準備韓式炸雞和飲料，讓人坐在海景第一排享受最愜意的休閒時光。若不想在戶外吹風的話，可樂旅遊也貼心包下廣安大橋前的景觀咖啡廳「GUESS WHO」，一邊品嚐西式排餐、一邊眺望絕美的花火。







本次可樂旅遊「2023釜山國際煙火節」系列提供台北、高雄出發的行程，讓南部旅客也能輕鬆飛去釜山朝聖。多種遊程規劃囊括經典必拍的甘川洞文化村、疫情後最新景點「海岸觀光列車、樂天世界」等，多元行程滿足大家的需求。而十一月也邁入賞楓季，推薦大家到訪世界文化遺產佛國寺、石窟庵、伽耶山海印寺等賞楓名勝景點。





加碼看：5大韓國賞楓攻略

2023韓國賞楓預測圖出爐了！對於熱愛去韓國遊玩的旅客而言，「賞楓、賞櫻預測圖」公告是每年最期待的事情，希望在出國遊玩的日子裡，能拍出絕美風景照。今年因氣候影響導致「2023韓國賞楓預測」比起往來來的更晚，預計將於10/1從雪嶽山開始轉紅，一路向南擴散至全韓國，楓紅全盛期預計落在10月底至11月中旬。



全文介紹、詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/372016







加碼看：2023釜山5大新景點新推薦

去韓國玩許多人的第一站不是首爾、就是釜山，然而在三年的疫情當中，釜山默默多許多新景點，除了有爆紅的天空膠囊列車，還有釜山最高觀景台「釜山ＸThe Sky」、世界最高「99樓星巴克」、海景玻璃屋「P.ARK」，讓大家拍出各種不同氛圍的釜山海景城市之美。而追求刺激的還有韓國最大「樂天世界」和「斜坡滑車Skyline Luge」，使得解封後得「釜山」外國遊客佔比最高的就是台灣人。現在就跟著一起來趟釜山網美之旅。



全文介紹、詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370974







加碼看：5個釜山特色美食必吃推薦

韓國觀光公社-台北支社為了吸引台灣人到訪韓國遊玩，特意推出「韓國美食100選」票選活動，號招台灣人選出自己最想吃的韓國美食。其中釜山廣域市的代表美食在前十名中就罷佔三個名額，可見釜山美食之魅力。窩客島這次推薦海雲台周邊五個人氣美食，包括24小時豬肉湯飯、小麥冷麵和堅果糖餅等，看完就先手刀收下。



全文介紹、詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/368902









2023釜山國際煙火節 活動資訊

活動日期：2023年11月4日



可樂旅遊 2023釜山國際煙火節

行程網頁：https://colatour.tw/kFQwc