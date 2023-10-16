臺灣米其林一星餐廳「教父牛排」六度蟬聯一星，牛排教父鄧有癸為了讓老饕們有全新的用餐體驗，推出全新菜單，除了引進澳洲最古老畜牧公司Westholme澳洲精品和牛，再更換4款配菜，包含巧用日、法、西班牙烹飪技法的海鮮開胃菜，1道師法粵菜吊湯功夫的澄清湯和3道媲美專賣店的餐後甜點，要讓老饕再一次感受教父牛排牛排教父鄧有癸用心帶待客人的高超廚藝。



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教父牛排是老饕公認的牛排專家，但教父牛排鄧有癸主廚並不滿足現況，而是推出全新的菜單，並表示：這次改變不只想帶給客人新鮮的味蕾享受，也希望大家看見我們追求進步，一直都是ing的狀態。同時，這一次新版菜單增列的「澳洲M9和牛老饕牛排」、「澳洲M9和牛肋眼牛排」與「澳洲M9和牛紐約客牛排」即是來自澳洲最大、179年歷史畜牧公司AACo旗下的Westholme澳洲精品和牛。



教父牛排所使用的澳洲M9和牛其油花豐富均勻、鮮嫩多汁的肉質，讓鄧有癸主廚十分喜歡，也希望讓老饕們可以品嚐這美味的牛排料理。教父牛排鄧有癸主廚表示，冷藏空運進口的Westholme澳洲精品和牛經分切精修、兩週乾式熟成，以龍眼木炭烤爐炙烤至完美的三分熟，上桌前經過充分「休息」，切面粉嫩不滲血水，外酥內軟的口感，要讓老饕們在教父牛排感受不同以往新口感。





除了教父牛排的牛排之外，教父牛排在配菜方面首推「香煎南非鮑魚」援引日廚處理鮑魚方式，先鮑魚敲鬆結締組織，靜置8小時待解僵後再以奶油香煎。先鮑原味甜嫩、質地軟如溏心，搭配調和剝皮辣椒的西班牙番茄辣醬sofrito入口，燻香微辣、又是另番風情。另一道「嫩煎北海道干貝」一邊以調和鹹蛋黃的南瓜泥引出干貝甜美，一邊以油潑辣子拌炒的廣式臘腸與長豆丁帶出東方情懷，濃淡兩種趣味、巧妙迴盪舌尖。







而教父牛排的「上湯煨鮑魚海參」粵菜吊湯方式，以母雞、火腿、排骨與雞爪熬煮3天，澄清後呈現晶透深琥珀色，服務生在桌邊將之注入裝有溏心鮑魚、軟滑海參和乾煎舞菇的湯盤內，熱湯芬芳、氤氳沁鼻，親切滋味替深秋增添一抹溫暖。





教父牛排在甜點方面，首推「焦香巴斯克蛋糕」表面烤得微焦、中心潤如膏脂，搭配白乳酪製成的冰淇淋與餅乾碎屑，鮮濃乳香收服一票起司控。還有從翻轉提拉米蘇發想的「馬斯卡彭&咖啡聖代」，兩種滋味濃厚的冰淇淋搭配義式杏仁脆餅和手作杏仁白玉，鮮明的對比口感令人陶醉。









教父牛排2023澳洲Ｍ9和牛新菜單

澳洲M9和牛老饕牛排（6oz） 3600元

澳洲M9和牛肋眼牛排（16oz 兩人份） 3080元

澳洲M9和牛紐約客牛排（6oz） 2880元



教父牛排 Danny’s Steakhouse

店址：台北市中山區樂群三路58號

電話：(02) 8501-1838

營業時間：

周一~周五 12:00-15:00、18:00-22:00

周六~周日 11:30-15:00、17:30-22:00

座位數：70位



Top Cap Steakhouse

店址：台北市信義區松高路19號5樓 (信義新光A4館)

電話：(02) 2345-9922

營業時間：

周一~周五 12:00-15:00、18:00-22:00

周六~周日 11:30-15:00、17:30-22:00

座位數：100位



Capstone Steakhouse

店址：高雄市鼓山區明華路366號

電話：(07) 555-9682

營業時間：

周一~周五 12:00-15:00、18:00-22:00

周六~周日 12:00-15:00、17:30-22:00

座位數：100位

