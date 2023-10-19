芋頭控終於等到了！每年秋冬就是最讓人期待的，就是療癒的芋頭季回歸，這次大苑子「許慶良芋頭鮮奶」以及「紫米紅豆鮮奶」預計將在10月底強勢回歸，並且推出會員限定「免費喝」優惠攻略，讓飲料控等不及芋頭季喝起來。



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大苑子為了慶祝APP會員突破200萬人，在10/1-10/31期間，只要消費滿200元並且使用APP支付，就送大苑子熱門飲品「文山青茶」一杯。此外，在10/31前，使用黃金點數99點升級為「尊寵會員」，除了使用APP消費可享20％回饋之外，還免費送百元電子折價券，加碼送10月冬季新品「許慶良芋頭鮮奶」一杯、以及「許慶良紫米紅豆鮮奶」一杯。







大苑子表示，10月底前超人氣「許慶良芋頭鮮奶」將正式回歸開賣，以台灣優質大甲芋頭、搭配特A級許慶良鮮乳，讓芋頭控每年都在等這杯。除此之外，秋冬限定「紫米紅豆鮮奶」也將同步回歸，使用蜜紅豆搭配紫米，打造咀嚼感、飽足感，涼涼的天氣熱熱喝超療癒。





大苑子10月新品推薦

除此之外，大苑子10月更推出瓶裝果汁新品「柳丁綠茶在一起」，以32%的柳丁原汁搭配茉莉綠茶，並且使用HPP超高壓滅菌技術保留果汁原味，即日起在大苑子門市開賣。還有一款新品「愛文芒果米乖乖」由大苑子與乖乖聯名，選台灣在地好米及愛文芒果原汁製成，把大苑子的愛文芒果變成涮嘴零食。

柳丁綠茶在一起：150 元/罐

愛文芒果米乖乖：65元/1包、加購價 49元/1包、箱購 540元/1箱

許慶良芋頭鮮奶（預計10月底上市）

紫米紅豆鮮奶（預計10月底上市）



大苑子10月會員優惠

活動期間：即日起10/31

活動內容：

1、只要透過APP支付結帳消費滿200元，就送大苑子最暢銷飲品「文山青茶」一杯。

2、10/31前使用APP黃金點數99點升級為「尊寵會員」可獲得百元電子折價券（十元十張），再加碼送10月冬季新品「許慶良芋頭鮮奶」一杯、「許慶良紫米紅豆鮮奶」一杯。



詳細活動規範及供應情形，依 大苑子 官方公告為準。