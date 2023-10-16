STARBUCKS星巴克聯名BE@RBRICK庫柏力克熊！堪稱咖啡界潮流指標「星巴克」，這次特別攜手頂級潮流玩具「BE@RBRICK」，把公仔迷一定會收藏的「庫柏力克熊」放上星巴克經典Logo與視覺圖案，挑戰史上最潮星巴克周邊小物。



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星巴克專為金星會員打造的「2023金星專屬耶誕派對」，在11/1起開跑，於50間指定門市開賣多款耶誕節新品，其中最受矚目，就是星巴克首次與BE@RBRICK聯名，推出1000%大尺寸，以及兩個小尺寸100%+400%星巴克BE@RBRICK套組，其中圖案特別解構星巴克品牌字母，並且結合經典的「綠人魚女神Logo」，並且每一隻公仔都有專屬收藏編碼卡片，無論是公仔迷、還是星巴克鐵粉，通通都要收藏。





本次星巴克BE@RBRICK販售方式，「1000%大尺寸款」售價為29,900元，需使用50顆金星禮星星搶先兌換購買資格憑證，並且在11/1當天在50間指定門市搶先首賣。同款小尺寸「100%+400%星巴克BE@RBRICK套組」售價5,990元，在11/2領取號碼牌方式在全門市開賣。







配本次「2023金星專屬耶誕派對」，星巴克人氣排行榜榜首「太妃核果那堤」於11/1強勢回歸，同步帶著季節限定周邊小物「美好耶誕樹馬克杯、北極熊歡慶馬克杯」，以及古典優雅的「耶誕天韻音樂鈴、Jewel金屬金冰杯吊飾」，通通11/1起開賣，讓星巴克鐵粉搶先感受聖誕節氣氛。





星巴克BE@RBRICK 販售資訊

1000%星巴克BE@RBRICK

售價：29,900元

販售時間：2023/11/01

購買方式：50間門市「2023金星專屬耶誕派對」販售，需以50顆金星禮星星搶先兌換購買資格憑證。



1000% 星巴克BE@RBRICK優先購買憑證時間：2023年10月17日(二) 上午11點 ~ 2023年10月24日(二) 下午3點，50間單店線上兌換完畢，即停止兌換。





100%+400%星巴克BE@RBRICK套組

售價：5,990元

販售時間：2023/11/02起

購買方式：以領取號碼牌方式在全門市開賣(青埔華泰、華泰三期、微風南山、時代B2、京站二、漢神巨蛋B1無銷售聯名商品)。



詳細活動規範及供應情形，依 星巴克 官方公告為準。

