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頂呱呱優惠下殺81折！頂呱呱萬聖餐「呱啵萬聖餐、辣啵萬聖餐」限時下殺最低81折。

2023-10-17 文字：編輯 李維唐 圖片：頂呱呱 人氣：1,499
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編輯 李維唐

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搶攻萬聖商機，頂呱呱聯手「OOHA」氣泡飲推出「OOHA®萬聖啵啵聯名餐」均一價189元，帶領炸雞控吃一波萬聖呱式惡搞炸雞風潮，並且同步推出萬聖限定優惠「呱啵萬聖餐」下殺86折、「辣啵萬聖餐」則是下殺81折優惠。

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頂呱呱「OOHA®萬聖啵啵聯名餐」

而本次聯名餐的主角就是新上市的「呱呱啵啵球」，一共推出兩款新口味「布朗尼、起司」，其中布朗尼為全台首創將波堤可可風味外皮與濃郁布朗尼巧克力結合，不甜膩爽口滋味讓人一顆接一顆，起司內餡高含量滿滿莫札瑞拉起司，油炸金黃酥脆，濃濃爆漿起司滋味，獨享爆漿好滋味。
頂呱呱「OOHA®萬聖啵啵聯名餐」

並且，頂呱呱這一次與「OOHA®」推出萬聖啵啵聯名餐，每款搭配「OOHA」氣泡飲(檸檬蜂蜜口味)，清爽檸檬味MIX香甜蜂蜜味，主打0卡0脂肪0糖，吃炸雞的同時搭配「OOHA」氣泡飲、清爽無負擔，讓炸雞控更可以大口吃雞。
頂呱呱「OOHA®萬聖啵啵聯名餐」

 

 

頂呱呱「OOHA®萬聖啵啵聯名餐」

活動日期：即日起～2023年10月31日（二）
活動辦法：
呱啵萬聖餐 特價189元(原價219元)
原味炸雞1塊、呱呱包1顆、呱呱啵啵球4顆(起司2+布朗尼2)、 OOHA氣泡飲(檸檬蜂蜜口味)1罐

辣啵萬聖餐 特價189元(原價232元)
辣味炸雞2塊、呱呱啵啵球4顆(起司2+布朗尼2)、OOHA氣泡飲(檸檬蜂蜜口味)1罐
※全台門市販售，除桃園機場店不參與
 

 

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