好拍到爆炸的桃園華泰名品城萬聖節又來了，這一次GLORIA OUTLETS華泰名品城在一期推出「骷髏車庫」、在三期「骷髏工廠」更是大玩創意梗，以黑色幽默方式，顛覆「骷髏人」可怕的既定印象，透過繽紛色系點綴，在恐怖、搞怪與可愛間取得巧妙平衡。



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桃園華泰名品城為了讓大家身歷其境，感受美國社區濃濃的萬聖節氣氛，特別在一期「萬聖骷髏車庫」前大肆搞鬼搞怪，以五種腦洞大開的R.I.P.小故事，顛覆你的視覺神經。車庫前「自以為老大的黑手黨骷髏人」，一個穿金戴銀、叼著老菸斗舉槍坐木椅，一個雙腿發抖、頭頂蘋果被五花大綁在樹前，驚嚇感十足。





屋前「打混很久的骷髏工人」正在沒完沒了地哈拉聊天，一旁機械聲嘎嘎作響，彷彿沒有收工的一天。騎樓下「心碎骷髏老人與骷髏狗」在搖椅下納涼，悠閒享受秋日時光。走進車庫內，立刻就能看到「永遠嫌車不夠亮的愛車骷髏人」，三人忙著拿水管、洗車身，現場更備有海綿、水桶，邀請大家一起耍潔癖，加入洗車行列。





走到華泰名品城三期「萬聖骷髏工廠」，會發現工廠變身成神秘詭譎的密室空間。高聳的招牌上纏繞著「木乃伊骷髏人」，遠遠就警告著大家生人勿近。坐在工廠門口，好客的「南瓜與骷髏老闆二人組」會請大家到一旁「萬聖販賣機」喝飲料。販賣機內的「地獄特調」滿是蜘蛛、昆蟲，喝了別有一番滋味。想一窺工廠內狀況，會發現左手邊出現的Candy Factory「神秘夜光古墓」。





古墓上不只躺著螢光骷髏人、還有青苔、大蜘蛛漫佈，窗櫺間與畫像上更是鬼影幢幢，在七彩鬼火照映下，絕對讓你心慌慌！而工廠中間有扇門，可通往另個空間。白天你會發現這裡彷彿是廢棄的工廠，有開關箱、操控面板、布簾後還有工人的餐桌。但一到月亮高掛、時空交替的黑夜時分，這裡就會出現「神秘的骷髏工人」，透過浮空投影的技術，時不時俏皮吊掛在空間中，和你大玩躲貓貓。









桃園華泰名品城2023萬聖節

活動展期：即日起至10/31

活動空間：共有九處「骷髏人」等你來搜集。白天邀你一起與螢光骷髏人玩自拍、晚上邀你一起參與他們的夜光生活。地獄級亮點，絕對讓你拍好拍滿，過個截然不同的萬聖節。





桃園華泰名品城 變裝秀

活動期間：10/21、10/22、10/28、10/29，下午17:00開始

活動內容：於一期廣場「萬聖骷髏車庫」前發放限量200顆空飄萬聖氣球。小朋友只要進行萬聖裝扮、追蹤華泰名品城社群平台，即可獲得氣球一顆。數量有限，恕不挑色，送完為止。