罐頭豬LuLu軟綿綿秋日限定店，推薦周邊買起來！讓公仔控萌到融化的「罐頭豬LuLu」，這次以變裝造型「豬熊、豬羊」作為主題，在台中大遠百打造全新快閃店「罐頭豬LuLu軟綿綿秋日限定店」，無論是盲盒、吊卡、福袋，還是萌系周邊小物，通通帶你買起來。



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台中「罐頭豬LuLu軟綿綿秋日限定店」自10/17-11/13快閃登場，在門市中罐頭豬LuLu換上超萌小羊、小熊造型，還有2公尺高「巨大罐頭豬LuLu豬熊氣偶」打卡點，在10/22、11/11兩天還有「豬熊人偶」見面會，讓粉絲們準時衝打卡朝聖。







周邊小物的部分，快閃店裡集結14款LuLu豬歷年系列盲盒、週邊，總共超過140項產品，全新豬熊＆豬羊主題周邊小物包含「毛絨明信片、壓克力吊飾、毛絨貼紙、刺繡別針」，還有「超大扭蛋機」一抽300元，有機會抽中資料夾、吊飾、盲盒，選擇障礙直接扭蛋抽起來。





罐頭豬LuLu軟綿綿秋日限定店 活動資訊

公仔的部分，快閃店開賣「豬熊LuLu」高舉熊掌公仔，特別的是，還有限量開賣「罐頭豬LuLu 豬熊＆豬羊趴趴套組」，採福袋方式販售，每一袋都包含一份趴趴套組，另外隨機搭配周邊小物，讓粉絲盲抽更有樂趣。鐵粉一定要買的還有新品「彩虹豬羊毛絨公仔」，每一隻背後都有超能力圖樣，最大隻的「30cm幻彩羊羊絨毛玩偶」則是扭蛋最大獎。此外，只要在快閃店消費不限金額，追蹤官方帳號就送「豬熊豬羊超萌氣球」或「豬熊豬羊涼扇」，還有多款小費滿額小禮物，其中消費滿3,000元，就能用2,680元加購「QQ肉球大豬」1隻，鐵粉朝聖就先買起來、衝起來。

活動期間：2023年10月17日(二)至11月13日(一)

活動地點：台中大遠百．主題廣場11樓（台中市西屯區臺灣大道三段251號）



罐頭豬LuLu軟綿綿秋日限定店 限定優惠

1、消費滿額贈：

不限金額消費，並追蹤官方Instagram與LINE好友，就送「豬熊豬羊超萌氣球」或「豬熊豬羊涼扇」。

消費滿NTD 350，即贈「罐頭豬LuLu水果系列明信片」一張。

消費滿NTD 1,000，即贈「罐頭豬LuLu筆記本＋資料夾」一組。

消費滿NTD 5,000，即贈「罐頭豬LuLu造型抱枕（泳圈款）」一個。

消費滿NTD 3,000元，即可以NTD 2,680加購「QQ肉球大豬」1隻。（限量8隻）



2、豬熊豬羊好運100趴福袋：

活動期間：10月21日至22日

活動內容：「豬熊豬羊好運100趴福袋」每袋NTD 1,200限量發行，每袋款式隨機如下：

豬熊豬羊趴趴套組1組＋紙膠帶1個＋資料夾1個＋明信片1張。

豬熊豬羊趴趴套組1組＋與Lu同行絨毛玩偶1個。

豬熊豬羊趴趴套組1組＋20cm 勇敢冒險家 LuLu毛絨公仔1隻＋歡樂時光盲盒1個。

豬熊豬羊趴趴套組1組＋QQ肉球一隻。



詳細活動規範及供應情形，依 罐頭豬LuLu軟綿綿秋日限定店 官方公告為準。