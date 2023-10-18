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2023四重溪溫泉季確定了！屏東日式燈海點燈日期曝光，餵水豚、市集6大亮點拍到明年。

2023-10-18 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：四重溪溫泉季 人氣：986
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

2023屏東四重溪溫泉季確定了！國境之南「屏東」近年來擺脫只有墾丁的刻板印象，以各種裝置藝術季成為網美最愛的打卡新秘境。而每年搶在聖誕節燈海前的前哨戰「2023四重溪溫泉季」，今年確定將在11/17正式點燈，連續105天一路拍到明天二月底，並規劃六大亮點讓大家拍美照之餘，還能餵水豚、逛市集、煮溫泉蛋。
屏東「2021四重溪溫泉季」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
屏東「2021四重溪溫泉季」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲圖為歷屆「屏東四重溪溫泉季」資料照片，非此次現場照(以下同)。

為了讓大家冬天也想到屏東旅遊，特別在日治時期被譽為台灣四大名湯之一的「四重溪溫泉公園」打造一年一度的「四重溪溫泉季」，於2017年至今每到11月便會換上絕美夢幻的燈海裝置藝術，讓人漫步在神社參拜道、石燈籠、鳥居、泡腳池等各個角落都被夢幻燈海圍繞。點燈時間橫跨耶誕節、跨年和過年三大節慶，吸引大家安排行程前去打卡、發IG限動。
2020四重溪溫泉季 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
  2020四重溪溫泉季 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

今年2023四重溪溫泉 季將於11/17至翌年2/29期間點燈，將融入在地元素打造專屬屏東的特色打卡點，佈置區也加碼延長至大 梅部落，除了有沉浸式藝術燈飾之外，還規劃超桑溫泉路跑、期間限定郵輪巴士、在地溫泉市集、全新開放煮蛋池、超萌水豚君等亮點，更多精彩活動訊息將陸續公告，請持續鎖定窩客島，將為大家提供最新第一手報導。

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 2020四重溪溫泉季 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
2020四重溪溫泉季 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載





 

2023四重溪溫泉季 活動資訊

活動日期：2023/11/17～2024/2/29
燈飾點燈時間：17:30～22:30（11/17配合開幕活動將調整點燈時間）
 

2023四重溪溫泉季 六大亮點

沉浸式藝術燈飾、超桑溫泉路跑、期間限定郵輪巴士、在地溫泉市集、全新開放煮蛋池、超萌水豚君
 

2023四重溪溫泉季 溫泉市集

活動地點：車城鄉文化路(車城國小溫泉分校前) 
活動日期：
2023/11/18、11/ 19、12/23、12/ 24
2024/1/27、1/  28、2/24、2/ 25
活動時間：於活動當天16:00-21:00

 

 

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