2023屏東四重溪溫泉季確定了！國境之南「屏東」近年來擺脫只有墾丁的刻板印象，以各種裝置藝術季成為網美最愛的打卡新秘境。而每年搶在聖誕節燈海前的前哨戰「2023四重溪溫泉季」，今年確定將在11/17正式點燈，連續105天一路拍到明天二月底，並規劃六大亮點讓大家拍美照之餘，還能餵水豚、逛市集、煮溫泉蛋。
▲圖為歷屆「屏東四重溪溫泉季」資料照片，非此次現場照(以下同)。
為了讓大家冬天也想到屏東旅遊，特別在日治時期被譽為台灣四大名湯之一的「四重溪溫泉公園」打造一年一度的「四重溪溫泉季」，於2017年至今每到11月便會換上絕美夢幻的燈海裝置藝術，讓人漫步在神社參拜道、石燈籠、鳥居、泡腳池等各個角落都被夢幻燈海圍繞。點燈時間橫跨耶誕節、跨年和過年三大節慶，吸引大家安排行程前去打卡、發IG限動。
今年2023四重溪溫泉 季將於11/17至翌年2/29期間點燈，將融入在地元素打造專屬屏東的特色打卡點，佈置區也加碼延長至大 梅部落，除了有沉浸式藝術燈飾之外，還規劃超桑溫泉路跑、期間限定郵輪巴士、在地溫泉市集、全新開放煮蛋池、超萌水豚君等亮點，更多精彩活動訊息將陸續公告，請持續鎖定窩客島，將為大家提供最新第一手報導。
推薦閱讀：7個安坑景點美拍！新店人秘密基地「神秘貓咖、水岸親子步道」，帶你領略新店安坑的美。
2023四重溪溫泉季 活動資訊
活動日期：2023/11/17～2024/2/29
燈飾點燈時間：17:30～22:30（11/17配合開幕活動將調整點燈時間）
2023四重溪溫泉季 六大亮點
沉浸式藝術燈飾、超桑溫泉路跑、期間限定郵輪巴士、在地溫泉市集、全新開放煮蛋池、超萌水豚君
2023四重溪溫泉季 溫泉市集
活動地點：車城鄉文化路(車城國小溫泉分校前)
活動日期：
2023/11/18、11/ 19、12/23、12/ 24
2024/1/27、1/ 28、2/24、2/ 25
活動時間：於活動當天16:00-21:00