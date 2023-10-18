對於許多六七年級的朋友們來說，金牛角不只是好吃的零食，更是好玩的零食，十隻手指全部套上金牛角、可以嚇爺爺奶奶，又可以嚇爸爸媽媽，然後就被吃掉、就邊哭邊笑的回憶經典零食。這一次金牛角推出全新「香辣風味」，不只要好玩、更要辣出一個新風味。
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金牛角全新「香辣」風味，結合乾辣椒、花椒等多種辣味調製出的麻辣鍋辛香配方，提升了香、辣、麻的多層次味蕾享受。從第一口吃下金牛角開始，那個辛辣到後續的口感風味都讓人忍不住一口接著一口，引人入勝的辣味、香氣四溢的辣香、推疊出來的辛辣口感，讓恰到好處的微麻感一起在舌尖上蔓延，濃烈持久的辣感，搭配經典濃郁的玉米香氣，滿足嗜辣的味蕾、豐富了口味層次。
而金牛角玉米點心選用法國進口非基因改造玉米原料製成，擁有濃郁的玉米香氣與爽脆的口感，輕輕一咬、每個充滿美味的酥脆響聲，都能在任何時刻滿足嘴饞的零食控。這一次金牛角全新香辣風味，不只讓零食控重回兒時記憶、更要辣出一個新風味。
金牛角 香辣風味
實體通路：全聯福利中心、福利總處、喜互惠超市、省錢超市、814超市、愛國超市、大港超市......等通路皆已上架。
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