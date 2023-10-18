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金牛角新品味！回憶殺經典零食「金牛角」全新香辣風味，好吃好玩、IG美食必拍。

2023-10-18 文字：編輯 李維唐 圖片：金牛角 人氣：364
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編輯 李維唐

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對於許多六七年級的朋友們來說，金牛角不只是好吃的零食，更是好玩的零食，十隻手指全部套上金牛角、可以嚇爺爺奶奶，又可以嚇爸爸媽媽，然後就被吃掉、就邊哭邊笑的回憶經典零食。這一次金牛角推出全新「香辣風味」，不只要好玩、更要辣出一個新風味。

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金牛角 香辣風味

金牛角全新「香辣」風味，結合乾辣椒、花椒等多種辣味調製出的麻辣鍋辛香配方，提升了香、辣、麻的多層次味蕾享受。從第一口吃下金牛角開始，那個辛辣到後續的口感風味都讓人忍不住一口接著一口，引人入勝的辣味、香氣四溢的辣香、推疊出來的辛辣口感，讓恰到好處的微麻感一起在舌尖上蔓延，濃烈持久的辣感，搭配經典濃郁的玉米香氣，滿足嗜辣的味蕾、豐富了口味層次。
金牛角 香辣風味 新品

而金牛角玉米點心選用法國進口非基因改造玉米原料製成，擁有濃郁的玉米香氣與爽脆的口感，輕輕一咬、每個充滿美味的酥脆響聲，都能在任何時刻滿足嘴饞的零食控。這一次金牛角全新香辣風味，不只讓零食控重回兒時記憶、更要辣出一個新風味。
金牛角 香辣口感

 


 

金牛角 香辣風味

實體通路：全聯福利中心、福利總處、喜互惠超市、省錢超市、814超市、愛國超市、大港超市......等通路皆已上架。
官方網站：https://reurl.cc/Y0eo94

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零食 金牛角
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