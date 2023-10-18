這個組合真的很強大，和牛吃到飽、再配上有一對翅膀Red Bull，這不就是要讓吃到飽控，一邊吃和牛吃到飽、一邊補充能量續戰60分鐘。王品和牛涮將於即日起到11/27推出周一午間專屬優惠，用餐60分鐘，極上和牛套餐限時優惠499元和牛吃到飽，再加碼送一罐Red Bull。



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除了周一午間499和牛吃到飽之外，11/30前揪友到「和牛涮」開涮，四人同行點極上和牛套餐，可參加抽卡牌遊戲，開桌時抽卡四張，若抽中一對翅膀，現場直接招待價值459元日本A5和牛、時令海鮮或Red Bull，加菜不加價、就是要吃滿滿的CP值。





同時，10/20-11/25 每周五、週六晚間九點，全台10家門店同時舉辦和牛涮涮拳王大賽，拳王可獲招待日本A5和牛一份，及電力Double能量禮盒，內有獨家和牛運動巾及Red Bull一罐，限量120盒，只送不賣。猜拳輸了別沮喪，現場也能暢飲冰涼指定飲品一杯。



和牛涮XRed Bull 午間限定499元和牛無限吃到飽

活動期間：10/16-11/27 (10/16.10/23.10/30.11/6 11/13.11/20.11/27 共七周)

活動內容：周一午間限定優惠 指定消費極上和牛套餐，用餐時間為60分鐘，能以499優惠價享用。



