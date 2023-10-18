台北人的回憶「京華城」變成喜滿客CMK PARK回來了！由威京集團打造全新「京華廣場」將在原先京華城舊址重新開幕，並且結合商辦大樓、美食餐廳、喜滿客CMK PARK電影院、展覽廳等功能，預計在2026年正式完工，其中「喜滿客CMK PARK」堪稱多功能電影院，超狂巨幕影廳、270度三面屏幕的「X影廳」更是讓人期待。
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京華城百貨自2019年底結束營業至今近4年，由「威京集團」宣布將在2026年打造全新「京華廣場」，在京華城原址重新開幕，大樓佔地近5000坪，以4棟連通建築，打造地上19層、地下7層的商辦大樓。與原先京華城主推「親子」機能不同，全新「京華廣場」大樓側重商辦、會議、展覽功能，打造高質感辦公室，搭配超多功能會議廳，並搭配美食廣場、能開會也能看電影的影城，並預計引進餐酒館進駐，讓上班族、下班族需求一次滿足，同時也串連周遭大巨蛋、甚至到信義區的娛樂空間。
除了辦公功能之外，喜滿客影城也以「喜滿客CMK PARK」的全新形式，進駐京華廣場地下1樓至2樓空間。包含2樓展覽空間、1樓有近30間主題餐廳、美食街進駐，而地下一樓更是「多媒體會議廳」，包含9個電影影廳，白天通通都可以變成會議室、展演廳使用，晚間則回歸成為「售票電影院」，而大樓天臺空間也可成為「露天電影院」，滿足不同需求。
在9個影廳中，更包含4個「特色影廳」，其中包含本場館最大的「巨幕廳」可容納400人，搭配12mx20m巨大屏幕，打造震撼視覺效果，同時亦有附設酒吧的社交型「Elite廳」、可依主題柏攝影廳佈置的「創意廳」等。備受期待的是「X影廳」，主打270度三面屏幕，可播映多角度電影、或是演唱會直播等特定節目，也將是全台第一個三面屏影廳，讓電影控期待。
京華廣場
預計完工時間：預計2026年
地址：台北市松山區八德路四段138號