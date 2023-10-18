來了！臺灣同志遊行將於10/28開跑，彩虹友善旅店「小鹿文娛」特別攜手旗下10間旅店響應彩虹驕傲月活動，同時推出2間TENGA、iroha獨家主題房，以「自由夢境」及「閨密旅行」為題打造專屬體驗。並且，10/21至12/31入住體驗，除享有TENGA或iroha住客贈禮，即日起至11月底每周六下午，大廳還有免費占卜及祈福體驗，我挺同志、我就驕傲。



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小鹿文娛表示，除了每年不斷支持臺灣同志遊行之外，更希望把彩虹精神落實在日常，更與多元同行。2023年特別與日本性健康品牌TENGA、iroha，一同打造兩大品牌在台首間主題房。TENGA主題房以「自由夢境」作為主題，將經典的TENGA紅作為視覺基調，搭配TENGA CUP造型設計，將「愛與自由」精神傳遞給住客。



同時，房間陳列許多TENGA特色商品，不僅能與可愛的TENGA機器人近距離互動， 還特別展示全台限量的TENGA CUP造型啞鈴。此外入住時還贈TENGA大禮包，不僅可以休息，還可以在房間用力感受、盡情追夢，大膽說出自己喜愛的事物，看見並擁抱自己如彩虹般的獨特之處。







iroha主題房則以「閨密旅行」為主題，日系傳統雅致的氛圍，房內融入大量的品牌色彩，每個場景呈現不同產品故事，以「禪茶三味」搭配茶器營造的日式茶席，「手掬物語」為靈感打造戶外日式庭院，「凜漾風情」日式風格掛畫，一進門還有櫻花超浪漫，與iroha簡約素雅的產品相互呼應，就如同一個閨中密友，在房間內溫柔傾聽內心深處不敢說、說不出口的秘密。入住 iroha 主題房，還能獲得女性專屬iroha好禮。





同時在尋找自我的旅程之中，經常會遭遇各種挑戰，為此小鹿文娛特別邀請了LGBT友善、人氣店家「太陽神塔羅」合作，在「路徒PLUS行旅」大廳提供占卜服務，每天下午2點至5點半，一般住客可以享受免費的5分鐘占卜體驗，而入住主題房的旅客更可以獲得免費的10分鐘占卜和祈福儀式，東西方多元的占卜風格。



路徒PLUS行旅 TENGA、iroha主題房

活動時間：10/21起開放入住

限定地點：路徒PLUS行旅 主題館

自由夢境：TENGA主題房，房價：5380元起

閨密旅行：iroha主題房，房價：6880元起

訂房網址：https://lihi3.cc/UDHJi





路徒PLUS行旅 太陽神塔羅占卜

時間：10月21日起至11月31日止，每周六14:00-17:30

地點：路徒PLUS行旅 大廳

內容：

參加者可免費詢問一個占卜問題，限時5分鐘，逾時收費。

入住 TENGA、iroha 主題房者可獲得免費祈福卡乙張，憑此卡可獲享免費10分鐘占卜，以及祈福儀式乙次。（也可至太陽神塔羅工作室憑卡片進行，亦可到社群預約線上占卜）