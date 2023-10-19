漂移、漂移、再漂移，堪稱是全台最多人喜歡、也是從桌機一路玩到手機的國民電玩「跑跑卡丁車」推出一卡通了。為了讓喜歡跑跑卡丁車的玩家們，可以多一個收藏品。一卡通公司特別取得Nexon授權，發行2款主要經典角色的「跑跑卡丁車」3D立體一卡通，讓玩家再次想起曾經漂移集氣的快感。
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「跑跑卡丁車」是由韓國Nexon公司出品，在台灣是由遊戲橘子所代理的一款休閒類賽車競速遊戲，Q版角色、高品質的畫質和配樂吸引許多玩家喜愛，雖然在2013年初暫停運營。但一卡通為了讓玩家可以收藏曾經漂移集氣回憶，特別推出「跑跑卡丁車」3D立體一卡通。
同時「跑跑卡丁車」3D立體一卡通的首發，就是推出「藍寶」及「睏寶」兩款跑跑卡丁車主要經典角色，票卡設計還原角色本身Q版的形象，更加入了迴力車功能，讓玩家感受卡丁車跑動的懷舊氣氛。「跑跑卡丁車」3D立體一卡通將於10/25、上午11點開放預購。
跑跑卡丁車 3D立體一卡通
預購日期：10月25日上午11點開放預購
實體通路：7-ELEVEN、野獸國門市
線上預購：蝦皮商城、東海模型、野獸國線上商城
有閑預購：https://www.jollybuy.com/ipasscard/Goods/Detail/P13262023094