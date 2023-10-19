堪稱新莊人的小廚房、假日有空就約吃飯的「宏匯廣場」又有新菜單！超人氣鮭魚專賣店「美威鮭魚專賣店」將於10/20正式在新莊宏匯開設全台最大、第一家美威鮭魚直營旗艦店，同時為了慶祝開幕，10/20當天點購任一主餐加購199元享「松露嫩鮭野菇燉飯」半價優惠。



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並且美威鮭魚專賣店宏匯新莊店全面升級，為新莊人推出獨家限定「鮭」房菜單「味噌牛奶鮭魚石狩鍋」，以北海道石狩鍋為概念所獨家調製的豚骨湯底，選用白味噌、牛奶以黃金比例慢火熬煮，增添風味層次，再搭配挪威直送的鮮嫩豐厚鮭魚塊、鮮蝦、魷魚圈，以及洋蔥、高麗菜、玉米塊、板豆腐、花椰菜、黑木耳等多種當令時蔬，濃郁甘甜的湯汁自然襯出鮭魚鮮味，挑戰新莊人挑剔的嘴。





此外，還有不能錯過的「焦糖鮭蜜披薩」，蓬鬆水潤的手拍餅皮採用未經漂白的小麥麵粉揉製而成、自然發酵，鋪上滿滿鮮甜滑順的鮭魚與鳳梨，融合馬札瑞拉金黃起司，撒上雪白細砂糖，高溫烤出焦香酥脆的披薩邊緣，內層Ｑ彈餅皮充滿麵香，讓人一口接著一口停不下來。





同時，「南洋香辣海鮮義大利麵」以新加坡經典料理辣椒螃蟹研發改良，先以蒜頭、洋蔥拌炒添香，再加入紅、黃甜椒，佐上香辣蟹醬融合蛋汁熬煮入味，搭配手撕鮭魚、鮮蝦等鮮美食材，品嚐一口，香濃馥郁的蟹膏鮮味從舌尖散溢，略帶辛香辣卻不嗆喉，吸飽濃郁蟹味的麵條滑順入口。





以及「日式燒霜嫩鮭蓋飯」遵循日本鰹魚Tataki料理工法改良佐檸檬胡椒入味的炙燒鮭魚，融合頂級生魚丁、搭配Ｑ彈香鬆醋飯，綴上渾圓飽滿的鮭魚卵，與洋蔥、青蔥拌入明太子美乃滋，輕擠金桔，口中迸發盡是鮭魚略帶焦香、富含層次的吮指美味





並且宏匯新莊店還有個人獨享的「炭烤鮭魚飯糰」，將Ｑ彈米飯拌入主廚秘製日式燒烤醬甘醇入味，再大量撒上蒲燒風味的鮮嫩鲑魚直火炙燒，燒出琥珀色的細緻光澤，滿溢馥郁濃厚的炭烤焦香，搭配海苔一口吃，一試就愛上。





美威鮭魚專賣店宏匯新莊店 開幕優惠半價加購優惠

而在空間上的安排，美威鮭魚專賣店以「北歐風格小館」為設計初衷，經室內設計團隊的巧妙規劃下，整體空間面積約42坪，可提供53個座位，設計以白色與原木色為主色系，創造自然質感的空間基底，並以鮮明色彩點綴戶外遮棚、餐椅，運用自然樹木主題牆面，活潑店面表情，再透過暖光情境照明、文化石牆、魚鱗板設計襯出北歐木屋的美學效果，以挪威峽灣掛畫入景。

活動時間：10/20

點購任一主餐加購99元享「明太子鮭魚沙拉塔帕斯」（價值150元）

點購任一主餐加購199元享「松露嫩鮭野菇燉飯」（價值375元）



活動時間：10/21

點購任一主餐加購99元享「巧克力棉花糖披薩」（價值150元）

點購任一主餐加購199元享「極盛鮭魚三重奏」（價值358元）



活動時間：10/22

點購任一主餐加購99元享「鮭魚刺身」2份（價值280元）

點購任一主餐加購199元享「奶油檸檬紙包鮭魚」（價值348元）



美威鮭魚專賣店宏匯新莊店 整筆餐點帳單享9折優惠

活動期間：10/17至10/31



美威鮭魚專賣店宏匯新莊店 消費滿額贈

期間：10月17日至10月31日 消費滿800元贈「焦糖鮭蜜披薩」（價值180元）

期間：11月1日至11月30日 消費滿800元贈「日式燒霜嫩鮭蓋飯」（價值158元）



美威鮭魚專賣店宏匯新莊店拍照打卡送甜點

期間：10月20日至10月22日 凡與美威鮭魚專賣店宏匯新莊店拍照打卡，即贈甜點兌換券乙張，可當日消費兌換