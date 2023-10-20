萬聖節就是要搞怪、就是要搗蛋！東區人氣烘焙名店「普諾麵包坊．忠孝店」因應萬聖節的來臨，特別推出銅板價節慶限定商品，要與甜點控一起搗蛋、一起過萬聖節。同時，店內超人氣限量魚頭蛋糕，持續帶給甜點控最大驚喜。
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在萬聖節限定商品之中，以幽靈造型為發想的「鬼靈精怪」包裹著甜蜜巧克力內餡製成鬆軟麵包，是螞蟻人的最愛。此外，外表Q萌的「熱狗木乃伊」則是以2種麵團包裹而成，鹹香的口味、層次相當豐富。甜蜜酥香的「蜘蛛菠蘿」上層以腹中裹入甜蜜黑巧克力，並點綴可愛表情的蜘蛛造型麵包，層疊熱銷的香酥菠蘿，不僅造型討喜、份量更是誠意十足。
而在甜點方面，逼真寫實的「惡魔手指」，是以杏仁粉烘烤成酥脆餅乾，前端點綴健康堅果，並於未端沾上酸甜的覆盆子果醬營造斷指的視覺，兼具美味與造型，是連年萬聖節的熱銷商品。還有幽靈馬林糖、萌鬼南瓜餅等應景商品，萬聖節商品49元起。
同時，穩座店內人氣王的「魚頭君」蛋糕，光亮的魚皮是由藍莓果泥和果膠調製，內餡則由草莓番茄果凍、草莓慕斯、及香草蛋糕交錯堆疊，果香滋味清爽，再覆蓋上濃厚白乳酪慕斯，整體層次豐富。為使生鮮形象更為逼真，特以吉利丁製成碎冰，薄荷檸檬口味十分清新。
普諾麵包坊．忠孝店
地址：台北市忠孝東路四段170巷6弄1號1F（捷運忠孝敦化4號出口）
電話：02-2772-8912