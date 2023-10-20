在台北信義區掀起「吃可頌沾咖啡」療癒下午茶風潮的Ten Thousand Coffee，是紐約必喝7大精品咖啡之一，這次夾帶著超高人氣首度跨出台北，將在今年年底插旗台中，以首間「Ten Thousand Coffee城市概念店」規劃，獨棟的純白美學讓人在此喝杯經典維也納咖啡、吃手作可頌，刷新台中咖啡控、可頌控和網美的最新必拍口袋名單。







開業至今，秉持著「1萬小時的法則」的品牌精神，為大家獻上精品咖啡、手作可頌的Ten Thousand Coffee，此次和樂洋行銷、豐邑建設文心O’LIVE建築美學館跨界合作，在台中十四期重劃區打造全新的美學空間，廣大無邊的白色維度場域，預計將於年底前開幕，邀請大家體驗質感生活。







推薦必吃款有經典招牌「維也納咖啡」，獨家特調的拿鐵加上三球濃而不膩口的奶油，最後在撒上滿滿的可可粉，建議大家拿著小湯匙挖一口奶油吃、再喝一口拿鐵，超療癒。又或是拿著可頌沾奶油和咖啡一起享用，幸福感加倍。每天新鮮現做的可頌系列，除了有原味等基本款，還有邪惡指數爆表的「提拉米蘇可頌、藍莓優格可頌」，擠上療癒的奶油、優格讓人先發IG限動。



推薦閱讀：39元好丘草莓貝果在全家！全家新聯名「好丘爆餡雙苺乳酪」銅板價登場，加碼吃台北限定「鼎泰豐海鮮醬炒飯」。





Ten Thousand Coffee一萬咖啡 台中城市概念店

地點：台中十四期重劃區

開幕時間：預計2023年年底