大冰奶可以說是帶動台灣早餐奶茶風潮的重要飲品，有誰沒有為了一解「憋」了多日的「宿敵」特別買一杯大冰奶，有誰不只是台灣的早餐店的大奶茶就是奶茶界的始祖，早安美芝城成立40週年，特別推出升級版大冰奶「美之晨益生菌奶茶」順暢神飲，再次享受順利的每一個早晨。
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早安美芝城表示，為了迎來品牌創立40週年之際，也希望讓消費者認識全新的早安美芝城，因此特別與起司公爵「未來食品研究所」合作，首創推出40週年限定的順暢神飲、業界第一杯添加「益生菌」的早餐飲品「美之晨益生菌奶茶」，讓奶茶控有全新的體驗。
美之晨益生菌奶茶特別將每包富含4公克膳食纖維的「美之晨益生菌」加入經典大冰奶中，其中的「LPBRAP-01副乾酪乳桿菌」更具有幫助身體維持消化機能、強化保護力、輔助調整體質的功效，達到順上加順的效果。早晨順了，一整天都會更順利。
此外，早安美芝城攜手4位人氣網路插畫家「10秒鐘教室」、「子仙」、「甜心俱樂部」、「餃貓FAMILY」，翻玩傳統早餐店的經典「冷笑話飲料杯膜」。在每個台灣人心中的共同回憶及台式幽默中，加入滿滿童趣又可愛的插畫元素，全系列共有4款冷笑話飲料杯膜，就是要讓這杯奶茶更好喝。
早安美芝城美之晨益生菌奶茶
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