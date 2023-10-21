想優雅的品嚐美味的秋蟹料理、更想吃到最華麗的極緻秋蟹，辰壽司·割烹為頂級老饕們推出「大閘蟹盛宴」一套9,800。席間除了有大閘蟹、海膽、松露、魚子醬等高檔食材，還有黑鮪魚大腹，堪稱老闆們宴客的秘書一定首選的華麗料理。



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辰壽司．割烹 鍾謦謙料理長，表示這一次「大閘蟹盛宴」除了要角大閘蟹之外，其他食材更是精調細選，特別嚴選了紫海膽、新鮮松露、魚子醬、大角蝦、日本鮪魚大腹、鱈魚白子等頂級食材，同時每一套都可享用三隻大閘蟹，選用來自江蘇，重達六兩，兩隻公蟹、一隻母蟹，鮮美的蟹肉與濃郁的蟹膏、蟹黃一次品味，套餐共18道菜色，可品嚐9道大閘蟹料理與頂級規格豪奢食材。





首推融合中日法的「大閘蟹塔紹興海膽ｘ生筋子x酥炸馬鈴薯」，如法式料理中的Amuse Bouche(法文意指「給嘴巴的娛樂」)，帶來視覺味覺嗅覺的三重饗宴，蟹肉性寒、黃酒屬溫，蟹搭配紹興黃酒係為江南經典喫法，阿謙師傅將蟹肉製成法式小塔，覆上以紹興酒輕漬的北海道馬糞海膽，美味不由分說。另取馬鈴薯切細絲後，層層纏繞成捲，包裹蟹腿肉與滑順的白花椰慕斯，外層酥脆內餡輕盈順口；再搭配上秋季北海道的新鮮生筋子，開胃舒心，喚醒味蕾。





此外，「大閘蟹x鱈白子x豆乳白玉」以日本生豆乳和蛋白低溫蒸熟，豆香與蛋香優雅細緻，搭配北海道當季濃郁的鱈魚白子，以及蟹腿肉的鮮甜味，並淋上帶有榛果香氣的Beurre Noisette(法式焦化奶油)，完美融合日法料理精髓。





還有「大閘蟹x北海道水果玉米x魚子醬x松露油」將新鮮的北海道水果玉米分別以法式濃湯與炭烤兩種型態呈現，搭配上大閘蟹身、蟹膏濃郁的氣息，以及自製的松露油，再綴以頂級Prunier Français Baerii 法國貝里鱘龍魚子醬，鮮鹹甜香交織出迷人味型。





另外「大閘蟹膏x角蝦x燉菜」則以雙主角演繹，宜蘭的大角蝦領銜主演，炙燒後帶來迷人的香氣與絕佳口感，配角普羅旺斯燉菜，濃縮了茄子與櫛瓜的甜味，再由香煎蟹黃的鹹香滋味帶入味覺高峰、引人入勝。



2023年辰壽司．割烹 大閘蟹盛宴 期間限定菜單

而「大閘蟹x櫛瓜花天婦羅」炸得酥脆迷人的櫛瓜花天婦羅，鑲入滿滿大閘蟹肉，綴上大量帕瑪森起司與宮古島雪片鹽，大口咬下甚是舒爽；「大閘蟹素麵x新鮮松露」，使用大閘蟹肉與蟹膏，加上日本手工素麵，現刨新鮮松露，帶來如同漫遊森林般的幽幽香氣。同時，「大閘蟹真丈烤蔬菜昆布清湯」真丈指的是用魚漿或蝦漿與其他食材一起製成的丸狀物，以新鮮大閘蟹肉純手工製成真丈，搭配純蔬菜與昆布熬煮的清湯，鮮甜之味盡在不言中；「大閘蟹棒壽司」的靈感則來自料理長的兒時記憶，小時候家中經營日本料理店，父親經常從店裡帶回未售完的豆皮壽司，是學生時期簡單美味又帶有飽足感的宵夜，阿謙師傅將豆皮壽司再升級，取用日本手工豆皮，結合蟹肉與蟹膏、醋飯，製成頂規大閘蟹棒壽司，師傅更直白的形容這道料理「嚇死人的好吃」。除了道道精緻的割烹料理之外，壽司亦是精彩萬分，「紫海膽軍艦壽司」以等級最高，海味濃郁甜味高的紫海膽，爆擊味蕾！「秋刀魚握壽司」、「黑鮪魚大腹握壽司」、「寒鰤魚握壽司」均採用日本進口的頂級野生漁獲，壽司醋飯選用北海道七星米，米粒飽滿、含水性佳，並以帶有溫潤酸香的熟成赤醋調味，搭配魚生更能透突顯食材鮮甜滋味；「大閘蟹膏手卷」更是喜愛大閘蟹的饕客殷殷盼望的一品，兩隻大閘蟹取出的飽滿蟹膏一口咬下，滿足萬分，咀嚼後鮮美猶存。

建議售價：$9,800/套(10%服務費另計)

菜單內容：大閘蟹盛宴每人可品嘗18道料理，每日限量20席

販售期間：2023/10/20(五)~12/10(日)



辰壽司．割烹．會席

訂席專線：02-7707-6666

地址：台北市松山區敦化北路167號B1



