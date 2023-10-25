現在買「富士回遊號」車票更方便了！富士山河口湖長年以來都是台灣旅客到關東旅遊的熱門目的地首選，為了滿足全球慕名而來的旅客，JR東日本於2019年跟富士山鐵道公司合作推出「富士回遊直達列車」，僅需2小時即可從東京新宿直達河口湖，更棒的是Klook現在還獨家推出「日本富士回遊號」車票線上預購系統，讓旅客們最早可於90天前預購車票，方便計畫到訪富士山的旅客能夠及早規劃行程、並享受更輕鬆方便的購票體驗。
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一睹富士山風采是許多人前往日本關東旅遊的主要目的，過去旅客前往富士山河口湖，需要搭乘JR中央線與富士急行線，途經至少轉乘一次，整趟車程約需3小時；即使選擇客運，也可能受車況影響難以估算抵達時間。為了省下旅客更多時間與體力，JR東日本於2019年與富士山鐵道公司合作推出「富士回遊直達列車」，僅需2小時即可從東京新宿直達河口湖，所以當年富士回遊直達列車開始運行時，立刻就造成轟動，還引起一票難求的盛況。
為讓台灣旅客有更便利的預訂方式，Klook攜手JR東日本推出「日本富士回遊號」車票線上預購，不僅提供全中文友善介面，還支援多種付款方式，可避免於日本官網購買時常發生信用卡刷不過的問題，此外一般JR官網僅開放30天前供旅客預訂，而Klook則開放90天前預購，方便海外旅客提早規劃和預訂行程。
欲購買富士回遊號車票的旅客，只要選擇出發日期與出發地「東京新宿」，以及想停靠的目的地，如「河口湖」、「下吉田」或「富士急樂園」等，就能進一步挑選欲搭乘的班次和座席，確認車票資訊並預訂成功後即可收到Klook的確認信，屆時拿著QR code就能到新宿站等指定地點兌換實體車票，憑實體車票輕鬆進站搭乘列車，絕對是近期想朝聖富士河口湖紅葉祭的旅客首選。
日本跨區跑透透！Klook預訂日本火車點對點車票，滿額現折10美金
除了前往東京河口湖，想趁著年底或過年連假在日本跨區踩點跑透透，但擔心日本交通漲價的旅客也有福了！即日起至12月31日前於Klook上購買日本火車點對點車票商品，消費滿200美金（約台幣6,000元）並輸入限量優惠碼「SKS10OFF」，即可現折10美金，為日本之旅創造省錢的小確幸。
「富士回遊直達列車」新宿 → 河口湖火車時刻表＆票價
連結：https://www.klook.com/zh-TW/ptp-32/1012-japan/route-1365/shinjuku-to-kawaguchiko-trains/