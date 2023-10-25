為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 旅遊 > 現在買「富士回遊號」更方便了！最早90天前就能「中文購買車票、LINE Pay也能買」，2小時帶你從新宿快速直達河口湖。

現在買「富士回遊號」更方便了！最早90天前就能「中文購買車票、LINE Pay也能買」，2小時帶你從新宿快速直達河口湖。

2023-10-25 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：Klook 人氣：10,828
share
編輯 林奕如

編輯 林奕如

現在買「富士回遊號」車票更方便了！富士山河口湖長年以來都是台灣旅客到關東旅遊的熱門目的地首選，為了滿足全球慕名而來的旅客，JR東日本於2019年跟富士山鐵道公司合作推出「富士回遊直達列車」，僅需2小時即可從東京新宿直達河口湖，更棒的是Klook現在還獨家推出「日本富士回遊號」車票線上預購系統，讓旅客們最早可於90天前預購車票，方便計畫到訪富士山的旅客能夠及早規劃行程、並享受更輕鬆方便的購票體驗。

推薦閱讀：日本賞楓精華靠這篇！日本全國「人氣5大賞楓秘境」攻略快收，搭小火車穿梭「嵐山紅葉隧道」、2千棵楓樹包圍「伊豆小京都」，美到不想回台灣。


一睹富士山風采是許多人前往日本關東旅遊的主要目的，過去旅客前往富士山河口湖，需要搭乘JR中央線與富士急行線，途經至少轉乘一次，整趟車程約需3小時；即使選擇客運，也可能受車況影響難以估算抵達時間。為了省下旅客更多時間與體力，JR東日本於2019年與富士山鐵道公司合作推出「富士回遊直達列車」，僅需2小時即可從東京新宿直達河口湖，所以當年富士回遊直達列車開始運行時，立刻就造成轟動，還引起一票難求的盛況。


為讓台灣旅客有更便利的預訂方式，Klook攜手JR東日本推出「日本富士回遊號」車票線上預購，不僅提供全中文友善介面，還支援多種付款方式，可避免於日本官網購買時常發生信用卡刷不過的問題，此外一般JR官網僅開放30天前供旅客預訂，而Klook則開放90天前預購，方便海外旅客提早規劃和預訂行程。


欲購買富士回遊號車票的旅客，只要選擇出發日期與出發地「東京新宿」，以及想停靠的目的地，如「河口湖」、「下吉田」或「富士急樂園」等，就能進一步挑選欲搭乘的班次和座席，確認車票資訊並預訂成功後即可收到Klook的確認信，屆時拿著QR code就能到新宿站等指定地點兌換實體車票，憑實體車票輕鬆進站搭乘列車，絕對是近期想朝聖富士河口湖紅葉祭的旅客首選。



 

日本跨區跑透透！Klook預訂日本火車點對點車票，滿額現折10美金

除了前往東京河口湖，想趁著年底或過年連假在日本跨區踩點跑透透，但擔心日本交通漲價的旅客也有福了！即日起至12月31日前於Klook上購買日本火車點對點車票商品，消費滿200美金（約台幣6,000元）並輸入限量優惠碼「SKS10OFF」，即可現折10美金，為日本之旅創造省錢的小確幸。
 

「富士回遊直達列車」新宿 → 河口湖火車時刻表＆票價

連結：https://www.klook.com/zh-TW/ptp-32/1012-japan/route-1365/shinjuku-to-kawaguchiko-trains/

 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#日本
morechevron_right
文章關鍵字
日本 富士回遊號 KLOOK
延伸閱讀

日本宿六飯糰！東京最古老的飯糰店「淺草宿六」攜手OKmart推出全新淺草宿六「塩鮭、豚味噌」三角飯糰，嘗鮮價49元。

 編輯 李維唐

買環保提杯袋就送飲品！Sharetea歡慶一周年推出獨家訂製「五色環保提杯袋」。

 WalkerLand窩客島數位編輯室

兔控聖地再加一！富士山下絕美「彼得兔歐式庭園」即將開園，一口氣飽覽300種花卉還有療癒彼得兔周邊要你買到剁手手。

 編輯 林奕如

Yamaha正式引進2020年式「NMAX 155」，即日起開始預購，4種車色可供選擇。

 生活消費中心

日本秘境楓紅【起秋楓了】旅行攝影之行

 貝厚係社團攝長
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 林奕如

編輯 林奕如
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 林奕如最新文章

morechevron_right

COUPON

衝日本超划算! 0點換~日本東京銀座 樂天免稅店優惠券

九州獨家0點換~ 札幌藥妝福岡店優惠券 (近海鷹希爾頓飯店/福岡巨蛋)

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up