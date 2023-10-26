超商也能吃到「Afternoon Tea」的聯名甜點了！曾經在台灣展店多年的日本雜貨品牌「Afternoon Tea」，雖然已經撤出台灣，但在日本當地仍舊擁有超強人氣，不時會推出質感周邊與美味餐點，吸引不少粉絲掏出錢包。最近Afternoon Tea更是宣布與日本全家便利商店聯名，推出7款相當美味誘人的各式茶風味甜點，包括費南雪、磅蛋糕、甜甜圈、紅茶拿鐵等，讓甜點控都想敲碗引進台灣大吃過癮。
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日本Afternoon Tea以高質感的鄉村系雜貨，擄獲了不少傢飾控、日系迷的心，就連旗下餐廳「Afternoon Tea LOVE&TABLE」的甜點也相當受到歡迎，不少台灣人到日本旅遊時，還會特別安排進行程當中，來場滿足味蕾的下午茶時光。自從2022年Afternoon Tea首次在日本全家便利商店推出「Afternoon Tea紅茶拿鐵」後便大受好評，因此今年不但讓這款人氣飲品重新上市，還調低了甜度，並加入鮮乳襯托，讓人更清楚感受到紅茶的濃郁香氣。
除了飲品以外，由Afternoon Tea監製的全家甜點當中，還有必吃的清爽系「Afternoon Tea檸檬紅茶甜甜圈」，這款甜點是由大吉嶺茶葉和檸檬果肉碎屑為原料所製成，外層再塗上檸檬茶口味的糖霜，每咬進一口都能感受到酸甜平衡的滋味；如果喜歡茶香更明顯的甜點，還有主打紅茶香味相當濃郁的「Afternoon Tea阿薩姆奶茶蛋糕捲」可以選擇，搭配紮實的蛋糕體，將為甜點控帶來最至高無上的大確幸下午茶時光。
其中還有一款很特別的「Afternoon Tea印度拉茶磅蛋糕」，是由肉桂、丁子香、小豆蔻3種香辛料，再混合阿薩姆茶葉製成口感濕潤的磅蛋糕，吃起來香料味十足，如果喜歡比較重口味的人，一定要試試這款甜點！而「Afternoon Tea紅茶費南雪」則是帶有清爽的伯爵茶香氣，微甜且不膩的滋味，就連男性也難以拒絕這份美味。
Afternoon Tea X 日本全家便利商店 2023年聯名甜點
販售日期：2023年10月24日起
販售地點：日本全家便利商店
1、Afternoon Tea紅茶拿鐵：178日圓
2、Afternoon Tea印度拉茶磅蛋糕：160日圓
3、Afternoon Tea紅茶費南雪：168日圓
4、Afternoon Tea檸檬紅茶甜甜圈：149日圓
5、Afternoon Tea奶茶＆草莓馬卡龍：280日圓
6、Afternoon Tea阿薩姆奶茶蛋糕捲：160日圓
7、Afternoon Tea餅乾與伯爵茶組（僅限關東部分地區販售）：398日圓