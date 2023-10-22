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龍蝦義大利買一送一！台中沐青Restaurant「蝦蝦對對」龍蝦義大利麵買一送一，線上旅展同步開賣。

2023-10-22 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：享得道Hotel 人氣：550
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編輯 李維唐

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享得道Hotel「沐青Restaurant」為了提供消費更優惠的用餐服務，特別推出「蝦蝦對對」龍蝦義大利麵買一送一優惠活動。同時，加碼線上旅展CP值超高餐券沐青餐廳買10送1、買20送2。且同集團星饗道國際自助餐，則是平日午餐通用券一套十張每套6800元及憑身分證字號中1010兩個特定數字，若中兩碼即享85折優惠。

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沐青龍蝦義大利麵買一送一

沐青Restaurant「蝦蝦對對」龍蝦義大利麵買一送一，至10月31日止。「蒜香龍蝦義大利麵」主廚郭誌隆特選來自加勒比海純淨海域的龍蝦，肉質鮮美Q彈一吃上癮，以奶油、胡椒、鹽，最單純的調味，配蒜香清炒義大利麵吸收飽滿鮮甜蝦汁，讓人吮指回味無窮，不喜歡麵食也別擔心換成義式燉飯也很對味。
沐青龍蝦義大利麵買一送一

除了龍蝦義大利麵之外，午茶時段則是推出專屬的夢幻摩天輪，由澳洲藍帶金獎甜點師傅張晏銘規劃推出六款甜點，搭配花草茶或是世界盃烘豆大賽冠軍配方手沖咖啡，咖啡香氣豐富層次鮮明的口感。此外，推出千層系列蛋糕，以20層手工蛋皮層層堆疊，搭配法國卡邦鮮奶油，由師傅特選日本進口中澤鮮奶油研發的原味千層、比利時巧克力、靜岡焙茶、台灣南瓜還有酸酸甜甜的覆盆子，一次五種口味完全滿足愛吃甜點的味蕾。
沐青龍蝦義大利麵買一送一
 

 

沐青 Mu Ching Restaurant  

專線：04-27082208轉3311 
地址：台中市西屯區河南路二段211號3樓
線上旅展：https://walkr.tw/HDBY1Amp

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