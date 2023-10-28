瑞芳咖啡廳朝聖起來！依山傍海的瑞芳區，是雙北居民放假時都喜歡造訪的風景勝地，除了當地必吃的龍鳳腿和肉羹以外，還有不少藏身在寧靜靠海地帶的秘境咖啡廳都值得造訪，像是以純白玻璃屋打造的「咖啡老度CAFE LADOO」、廢墟森林風格的「山寓」，不僅餐點備受網友推崇，店內氛圍更是悠閒慢活，現在就跟著編輯走訪這11間瑞芳區景緻最優美的咖啡廳，來場拍不停的瑞芳下午茶輕旅行吧。



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如果你喜歡在恬靜的咖啡廳來場寧靜的下午茶時光，一定要挑個空檔與閨密來瑞芳區走走，位於黃金瀑布不遠處的「玫瑰山城柑仔店」，富有懷舊感的屋齡已超過80年，左側能看到陰陽海、右側則有十三層舊址，能同時飽覽山景與海景；藏身在煤礦邊的「山寓」則打造成廢墟森林風咖啡館，紅磚建築搭配良好的採光，是內行人都搶著造訪的隱世咖啡館；以韓系純白玻璃屋打造的「咖啡老度CAFE LADOO」既不限時又能欣賞無邊際漁港美景，也是不少網美喜愛造訪的人氣咖啡廳。





瑞芳必訪咖啡廳：寬哥的關於咖啡

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 寬哥的關於咖啡 說：

吃得到食物原汁原味，芝麻葉給的很多，手工麵條的口感也很棒，美味度不在話下，氣氛很悠閒又可以帶寵物一起來用餐，真的很推薦呀！<全文介紹>



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#寬哥的關於咖啡

地址：新北市瑞芳區明理路99號

電話：0987-840-729





瑞芳必訪咖啡廳：山寓

部落客 小虎食夢網 造訪 山寓 說：

山寓的正面是紅磚窗下的檯前三張搖滾區，喜歡欣賞店主人沖咖啡，再順便聊上兩句的可以坐這...一個人帶上一本書點上一杯咖啡、一份甜點，也是一整個悠閒到不行。下次，我就想帶本書在這看它一個下午。<全文介紹>



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#山寓

地址：新北市瑞芳區魚寮路110號

電話：無



瑞芳必訪咖啡廳：玫瑰山城柑仔店

部落客 Ivy。旅圖嬉遊記 造訪 玫瑰山城柑仔店 說：

一間屋齡超過80年的三層透天老宅，除了擁有老宅的懷舊復古風格，左邊有陰陽海無敵海景、右眺十三層舊址，有山有海，瑞芳絕佳的老宅餐廳/咖啡廳。<全文介紹>



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#玫瑰山城柑仔店

地址：新北市瑞芳區洞頂路155-1號

電話：02-2496-1818





瑞芳必訪咖啡廳：甜蜜屋

部落客 我的生活 我的世界 造訪 甜蜜屋 說：

比起市場上的某些披薩連鎖店，我個人還是比較喜歡吃這類型的披薩。料多味美，皮脆餡多，一片接一片，一口接一口，真的很難抗拒。<全文介紹>



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#甜蜜屋

地址：新北市瑞芳區濂洞里洞頂路155-3號

電話：02-2406-2288





瑞芳必訪咖啡廳：CHLIV Jiufen

部落客 CHANTAL.L 旅攝日嚐 造訪 CHLIV Jiufen 說：

周邊幾乎都是老舊的房子，雖然色彩度不高，但外觀的新舊跟設計真的差很多。乍看之下，像是市區裡的精品店而不是郊外的咖啡店啊～簡約黑白的外牆也是怎麼拍都超級時尚的，根本就是最適合拍照打卡的地方啊！<全文介紹>



#CHLIV Jiufen

地址：新北市瑞芳區基山里輕便路59-1號

電話：02-2406-2308





瑞芳必訪咖啡廳：咖啡老度CAFELADOO

部落客 小咪ma．吃喝玩樂趣 造訪 咖啡老度CAFELADOO 說：

從停車場走出來約一分鐘就能看到這棟純白玻璃屋，地點算是蠻隱密的，不過大家都知道這個秘密基地耶，平日大雨的午後造訪一樣滿滿人潮，有讓我嚇到...<全文介紹>



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#咖啡老度CAFELADOO

地址：新北市瑞芳區深澳路189-8號

電話：02-2497-5102





瑞芳必訪咖啡廳：聽濤cafe

部落客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 造訪 聽濤cafe 說：

抵達聽濤cafe之前，得先經過長長的彩虹階梯，五顏六色的階梯讓人心情不自覺地雀躍著，彷彿即將為這處神秘的面紗揭開序幕。<全文介紹>



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#聽濤cafe

地址：新北市瑞芳區鼻頭路99號-3

電話：02-2491-1040





瑞芳必訪咖啡廳：B1鼻頭1號

部落客 軟西，遊記 造訪 B1鼻頭1號 說：

B1鼻頭1號位於鼻頭角公園旁，白色轉角大片落地窗配上藍天白雲，坐室外可以吹吹海旁，眺望大海，一旁就是熱門浮潛勝地鼻頭角軟絲公園...<全文介紹>



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#B1鼻頭1號

地址：新北市瑞芳區鼻頭路1-2號1樓

電話：02-2491-1149





瑞芳必訪咖啡廳：石讓咖啡

部落客 Maji食尚旅圖 造訪 石讓咖啡 說：

被隱沒在綠植中的「石讓咖啡｣ ，這是一間擺滿老物件充滿復古氛圍的老宅咖啡館，以手沖咖啡為主要的經營項目，但意外地以好吃的私房料理聲名大噪...<全文介紹>



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#石讓咖啡

地址：新北市瑞芳區瑞芳街93號

電話：0925-935-428





瑞芳必訪咖啡廳：Cafe & me

部落客 安魯魯與陽光姐 造訪 Cafe & me 說：

中庭座位區用的也是厚實的原木桌子，抹上水泥的紅磚牆上開了三個窗戶，可以看到外頭庭園裡的花花草草和水池選一個自己喜歡的座位...<全文介紹>



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#Cafe & me

地址：新北市瑞芳區祈堂路99號

電話：0916-036-633





瑞芳必訪咖啡廳：山巴咖啡

部落客 我的生活 我的世界 造訪 山巴咖啡 說：

喜歡這裡的原因，就是離九份老街有一點點距離，也正因為這個距離，讓這裡沒有喧鬧的人潮，可以享受山城的寧靜，遠眺一望無際的海景。<全文介紹>



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#山巴咖啡

地址：新北市瑞芳區輕便路352-1號

電話：無

