咖啡這樣喝才有味道！全新咖啡品牌「天成17CAFE外帶店」推出開幕限定早餐優惠，凡於上午8:00至9:30購買任一咖啡品項，即贈花比麵包坊手工麵包，加入Line官方帳號消費還可累積咖啡點數抵消費，搶攻北車上班族必喝咖啡清單。
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台北天成大飯店「天成17CAFE外帶店」師出「拾柒Café」，是全台唯一主打星級飯店自家烘焙咖啡，店內咖啡師資歷豐富，擁有SCA國際咖啡師證照、SCA國際烘豆師證照以及TQUK國際吧台師證照，精選中美洲、非洲與亞洲等地的咖啡生豆，以人工細心揀選，在地新鮮烘焙，依照每款咖啡豆的風味與特色，選擇適合的焙度，表現出豐富的均衡口感，讓風味細膩呈現。
其中，義式配方豆以巴西、肯亞、瓜地馬拉、曼特寧四個產區為主，提供美式、拿鐵與各式風味的義式咖啡，每杯售價85元起，特調氣泡美式是以Espresso搭配果香氣十足的氣泡飲呈現，有橙皮、蘋果以及百香果可以挑選，每杯售價100元起，四款單品手沖則以藝妓最為推薦，藝妓優雅的花香伴隨柳橙、莓果香，凸顯咖啡豆原有的風味，甜感悠長，酸度柔和，乾淨明亮的口感，著實耐喝，每杯售價130元起。
同時，主訴外帶TOGO帶著走的市場，天成17CAFE外帶店呼應環保議題，特別挑選台製廠商出品的外帶杯，無須再多一層額外使用隔熱杯套，外層獨特的絨毛設計可耐熱120度有較佳的隔熱功能，而容器外層的發泡可達93%自然分解，材質較安全也達減塑的目的，杯身設計以幾何圖形呈現大塊的多邊形，使用靛藍色、白色、灰色作為重點色系，同步也推出天成17CAFE保溫杯，沉穩的視覺風格襯托出簡約與純粹，誠如單純想把一杯咖啡煮好的精神。
除了豐富的咖啡品項，店內也提供手作西點、台灣好茶、鮮榨蔬果汁與特色風味酒精飲品。由飯店西點師傅操刀，分別有蜂蜜磅蛋糕、瑪德蓮、達克瓦茲與手工餅乾等多款手作西點，每款售價30元至50元不等，讓人忍不住一口咖啡、一口甜點。
天成17CAFE外帶店
地址：台北市忠孝西路一段43號(台北天成大飯店1樓)
電話：02-2311-8905 #3321