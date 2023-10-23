宜蘭人泰菜再加一！饗賓旗下泰菜餐廳「饗泰多」，10/21起正式插旗宜蘭新月廣場，為宜蘭人的「泰菜口袋名單」再添一位新選手，配合分店開幕，饗泰多宜蘭新月店特別祭出「打卡送椒麻雞、評論送摩摩喳喳」，還有宜蘭饗泰多限定版「鴨賞拌拌麵」，讓宜蘭泰菜控先約吃。



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主打泰國道地料理的「饗泰多」，強調結合翻炒、蒸煮、酥炸、火烤、涼拌等超多種手法，讓泰菜控吃到吃到超多口感變化。這次饗泰多宜蘭新月店10/21正式開幕，除了經典必吃「冠軍月亮蝦餅、黃咖哩軟殼蟹、泰式奶茶、泰奶生乳捲禮盒」之外，再加碼推出獨家限定「酸辣鴨賞拌拌麵」，結合宜蘭鴨賞與經典泰式酸辣MAMA麵，另一款「綠咖哩美人腿」結合當令筊白筍、結合泰式椰香綠咖哩，泰菜控要挑戰。







配合新門市開幕，饗泰多宜蘭新月店推出3大優惠活動，即日起至11/3前，內用滿低消並依規定打卡，就送「咔滋椒麻雞」乙份。11/30前，內用滿低消並Google評論5星，就送「摩摩喳喳」乙份。除此之外，11/30前內用滿低消或點購外帶外送，就送直接送「明星菜99元加購券」，而且宜蘭地區iEAT會員，加碼直接送「消費滿額贈明星菜二選一」兌換券，讓人又有理由約吃泰菜。





饗泰多宜蘭新月店 營業資訊

開幕日期：2023/10/21

地址：宜蘭縣宜蘭市民權路二段38巷6號1樓(新月廣場1樓）

電話：03-931-0368



饗泰多宜蘭新月店 開幕優惠

活動期間：即日起至11/3

活動內容：內用滿低消並於FB/IG打卡「饗泰多宜蘭新月店」，送「咔滋椒麻雞」乙份。



活動期間：即日起至11/30

活動內容：

1、內用滿低消並給予Google評論5星，即贈送「摩摩喳喳」乙份。

2、內用滿低消或外帶外送，即送明星菜99元加購券。



活動期間：即日起

​​​​​​​活動內容：宜蘭地區iEAT會員直接推券送「消費滿額贈明星菜二選一」兌換券乙份。



詳細活動規範及供應情形，依 饗泰多 官方公告為準。