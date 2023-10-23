飯店控久等了！嘉義福容voco酒店、台灣第一間voco酒店真的要來了，「福容大飯店」於10/23和IHG洲際酒店集團共同舉辦簽約儀式，雙方正式結盟。福容嘉義店將於2024年第一季掛牌「嘉義福容voco酒店」試營運，也將成為台灣第一間掛牌的voco酒店。福容大飯店的加上全新的「嘉義福容voco酒店」，全福容也躍升為18家。
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飯店控一定都知道「voco酒店」為洲際酒店集團創立於2018年的高端酒店品牌，目前已覆蓋11個國家，總開業及籌建酒店數超過80家，客房數突破20,000間。品牌用黃、藍當基本色調，展現了年輕與時尚，跳脫傳統高端飯店的框架，多元包容的特性，讓它不論在哪都能當地文化巧妙融合。
全新的「嘉義福容voco酒店」位在嘉義市世賢路一段與竹圍路的交界，耗時六年規劃改造，地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，嘉義福容voco酒店總房間數達370間，是雲嘉地區第一高層的SRC鋼骨建築，嘉義福容voco酒店也會是當地房間數最多的高檔飯店。
嘉義福容voco酒店內部規劃，1樓挑高六米五，是大廳與商辦入口，雖然連通，但各自獨立，互不影響，同時也劃分了咖啡廳與一個獨立店面；2到4樓屬於餐飲空間，有自助餐廳與宴會廳；5樓和6樓，各自300坪無隔間的通透空間，將對外招商；7樓預計打造健身房、泳池、兒童育樂等休閒娛樂中心。
同時，嘉義福容voco酒店16樓到31樓就是特色客房與各式主題套房；32樓規劃了中餐廳、包廂，並設置了空中酒吧及高空玻璃步道，白天能直接眺望阿里山，入夜之後，嘉義美麗夜景一覽無遺；頂層的33樓，建置11間包廂，最大的兩個包廂，一次都能容納20人。此外，嘉義福容voco酒店的中間層「8到15樓」，屬商辦空間，擁有獨立三部電梯，不與飯店共用。
嘉義福容voco酒店
地址：嘉義市西區竹圍路283號