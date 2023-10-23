萬聖節就是要帶著小朋友打扮成可以的調皮鬼，陪同一起出遊、吃飯。大倉久和更知道爸爸媽媽想帶著小朋友一起過萬聖節的心情，特別於10/28起至10/31，午餐及晚餐餐期推出「萬聖節不停歇」活動，兒童凡著萬聖節元素的裝扮至歐風館自助餐廳用餐，即可免費用餐。
推薦閱讀：晶華吃到飽買一送一！晶華栢麗廳「萬聖驚魂夜．變裝派對」八點後吃到飽買一送一，全館萬聖限定美食搶先看。
歐風館自助餐廳行政主廚山本克哉（Yamamoto Katsuya）精研法式料理四十餘年，結合台灣在地食材特性並運用多元烹飪技法融入經典法式料理，打造出「地中海紀行」主題料理，讓賓客在品嚐多道美味佳餚時，就像是親身經歷地中海一趟，非常適合節慶聚餐分享各式美食的時刻。
歐風館自助餐廳於10/28起至10/31午餐及晚餐餐期推出「萬聖節不停歇」活動，12歲以下兒童凡著萬聖節元素的裝扮至歐風館自助餐廳用餐，即可免費用餐，乙位成人限攜帶兒童乙位。 此外，甜點團隊特別打造南瓜巫師帽藝術麵包與枯樹墓碑巧克力裝飾自助餐檯，餐檯上還可品嚐到各式可愛造型的南瓜起司蛋糕、幽靈馬林糖及蜂蜜南瓜慕斯等多款萬聖南瓜系列點心。
大倉久和大飯店
地址：台北市南京東路一段9號
電話：02-2523-1111
網址：https://reurl.cc/NqAEK9