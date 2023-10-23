台北萬豪酒店Garden Kitchen半自助吃到飽推出全新泰式料理吃到飽「泰靚·私廚狂饗」泰國美食饗宴活動，並且邀請被泰國時尚雜誌譽為「值得關注的泰國頂尖女廚師」之一的泰國美女私廚Naree Boonyakiat客座推出三款泰國皇家菜式主餐料理，搭配超過20款泰國人氣小吃、在地大排檔美食，搶攻泰菜控吃到飽必吃清單。



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這一次台北萬豪酒店Garden Kitchen半自助吃到飽「泰靚·私廚狂饗」客座饗宴，最特別的就是由知名私廚Naree Boonyakiat帶領其下六位團隊首次來台，特別由泰國空運當地辣椒香料、魚露、羅望子，以確保傳遞最正宗的泰國滋味。



並且三款正宗三款泰國皇家菜式主餐包含必嚐濃郁「綠咖哩石斑魚飯」選用台灣東北角在地鮮美龍虎斑，泰國綠咖哩醬以綠咖哩、椰漿、檸檬葉、乾辣椒、南薑片等各式辛香料，搗碎後加入蝦醬調味拌炒而成，再以泰國羅勒點綴，開胃又下飯。





此外「泰式香辣龍蝦」選用波士頓龍蝦入饌，加上參峇辣椒醬、檸檬草、蝦醬及羅望子醬，升級口感層次，撒上金箔粉點綴，華麗上桌。最後，則是有「主廚招牌瑪莎曼風味美國蛇河農場紐約客牛排」曾被CNN票選為全球50大美食第一名、有「咖哩之王」美譽的南方風味瑪莎曼咖哩，包含酸、甜、鹹、辣四種味道。頂級和牛紐約客牛排香煎過封住飽滿原汁，柔軟鮮嫩的細緻風味交融於舌尖。







同時，Semi-Buffet餐檯推出20道泰式料理，其中招牌料理首推「泰北牛肉金麵」，金麵為泰北清邁代表性國民美食，因其金黃色麵條得名。以慢火細燉大骨熬煮出濃郁椰奶咖哩湯頭，搭配紅燒牛肉及香脆可口的金黃雞蛋麵，口感鮮甜甘美。





此外，「泰國東北依善涼拌青木瓜沙拉&BBQ燒烤」，依善菜為泰國四大菜系之一，以濃郁風味、醃製及發酵食材入菜聞名。必嚐菜餚包括辣青木瓜沙拉，配以什錦水果和花生，淋上萊姆汁和魚露。BBQ燒烤亦是一大特色，以海鮮、豬肩胛、牛肉串和酸腸，搭配辣羅望子醬，將街頭小吃美味升級。



泰國名菜代表之一「冬蔭功」 ，風味酸辣、鮮美的泰式酸辣蝦湯，是泰式經典湯品代表，以南薑、檸檬葉、檸檬香茅、辣椒和魚露搭配彈牙鮮蝦，能一次品嚐到椰奶濃湯與清湯兩種風味。美味經典「泰式打拋雞」，以乾辣椒及香料爆炒雞肉末及新鮮泰國羅勒，再以魚露、蠔油、檸檬汁等調味，搭配茉莉香米及噴香煎蛋，風味十足。



台北萬豪酒店 Garden Kitchen 泰式料理吃到飽

還有不能錯過的泰國街頭小食，推薦必吃「泰式綠咖哩雞肉沙嗲」，沙嗲原為印尼國菜料理，歷經文化演變成融合泰式風情的特色南洋小吃，雞肉先以特製醬汁醃製後再燒烤，搭佐以綠咖哩、椰奶、魚露製成的泰式綠咖哩醬，鹹香涮嘴。泰式大排檔，以魚菲力混和紅咖哩醬製成酥脆「泰式魚餅」、廣受大小朋友喜愛的「炸香蕉餅」，以特製醃料串燒後燒烤而成的「泰式燒烤豬肉串」、「泰式烤玉米」，以及海鮮、時蔬、辛香料及冬粉製成的清爽「泰式涼拌」，搭配超人氣國民飲料「泰式冰茶」及洋溢南洋風情的「椰子冰淇淋」，為泰式饗宴畫下美好結尾。

地址：台北市樂群二路199號

電話：02-2175-7957

訂位：https://reurl.cc/blk74E

