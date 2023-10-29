日本旅遊超值優惠都給你！即將在2023年11月3日～11月6日盛大開展的「2023 ITF台北國際旅展」，今年的日本館來勢洶洶，集結各縣市觀光旅遊局、會議局、機場、鐵道、飯店、酒藏、祭典活動及旅行業者等70個攤位齊聚，各家旅行業者也推出超值商品，不論是泡湯、賞雪、聖誕節慶的團體旅遊行程，甚至是自由行行程、熱門交通票券等一應俱全，本文特別整理出6間人氣旅行社的日本旅遊優惠攻略，哈日族趕緊把握週末4天狂撿便宜。



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大興旅行社

看準不少人出國時都會對自己或家人好一點、不吝嗇安排高級住宿的特性，大興旅行社特別針對「北海道雙溫泉長腳蟹吃到飽、東京五星自由行、三都京阪神關西秘境戲雪體驗、九州湯布院豪斯登堡精彩樂遊」等熱門行程，搭配頂級住宿與限量優惠，像是「東京五星自由行」會讓旅客搭乘星宇航空前往東京，並入住五星級「新宿京王飯店」，再贈送成田機場至飯店間單程接送巴士；一年一度的「白川鄉合掌村點燈」，也會讓民眾下榻白川鄉旅館溫泉民宿，並安排專車前往會場，以最放鬆的狀態步行登上展望台眺望合掌村點燈。





喜鴻旅行社

從賞楓之旅、冬季賞雪、美食饗宴、溫泉名湯到大人小孩都喜歡的日本主題樂園，喜鴻旅行社在本次的ITF台北國際旅展都將祭出豐富的優惠，讓民眾從秋冬到2024春季、從北陸一路玩到東京名古屋，還有關西九州眾多精選行程，最低只要23,800起，早鳥優惠折上再折！更有多家銀行刷卡禮要送給大家，讓你絕對滿載而歸。



名生旅行社

長年主攻日本旅行的名生旅行社，本次旅展中祭出「全館報名第2人減3,000元、再送行動電源」的超好康優惠，現場加好友還會送名生專屬口罩，各項日本行程現場也會有不定時的驚喜下殺優惠活動，像是「初雪北海道3大溫泉5日遊」最低36,900元起、「沖繩好好逛～輕鬆遊四日」最低18,900元起，期待民眾到場一起共襄盛舉、大力撿便宜。





大榮假期

針對此次的ITF台北國際旅展，大榮假期大手筆下殺「沖繩自由行 虎航4日遊」最低10,500起，而冬天最熱門的行程「東北樹冰雪境華航5日遊」最低54,900元起、「北陸點燈限定團華航6日」最低 59,900起，讓哈日族能在冬季順利造訪各大知名的點燈名景。





旅遊家旅行社

自從去年解封以後，愛跑京都與北海道的人比以往更多，旅遊家旅行社特別打造了「雪夢幻北海道 溫泉美食6日」的方案，旅途中還能看到洞爺湖彩燈隧道、猴子泡湯、函館百萬夜景等經典絕景，最低39,900元起就能出發；「超印浪漫京阪漫步 燒肉吃到飽5日」則可以體驗京都日式和服，並來趟平等院、清水寺、金閣寺等世界遺產巡禮，只要25,900元起就可以便宜玩京都。





可樂旅遊

本次ITF台北國際旅展，可樂旅遊將一口氣推出熱門日本團體行程、機加酒、訂房等下殺折扣，旅展現場更精選日本超人氣票券，舉辦買一送一優惠碼抽抽樂活動，最高獎項為環球影城門票買一送一，邀請大家來展攤試手氣、抽優惠；還有國人最愛的2024農曆春節早鳥優惠，最高直接現折3,000元，滿滿優惠，歡迎民眾來搶便宜。





另外，為回饋旅客，即日起至2023年11月30日前，凡報名日本線「蘋安賀歲新年系列團體」，並繳訂完成，除了可立即享有當團團費優惠折扣最高3,000元，系列行程更將於團體返國當日，在台灣機場致贈旅客象徵平平安安的日本進口蜜蘋果1箱（6顆裝）。





加碼再衝：秋田縣攤位

由於秋田機場睽違4年再度有國際包機直飛，除了旅行社優惠之外，秋田縣與秋田市也將連袂參加2023「ITF台北國際旅展」。台灣虎航從今年12月起每週2班往返秋田機場和台灣桃園國際機場，飛航期間為12月10日至明年3月，共計4個月，每週四和週日往返各1班。





今年秋田縣與秋田市都來參加2023年11月3日～11月6日在台北南港展覽館舉辦的「ITF台北國際旅展」，專程空運來台許多觀光資料和精美可愛的小禮物想要送給喜歡日本的民眾，更想告訴大家秋田的冬季不僅可以賞雪、玩雪、滑雪、泡湯、賞樹冰，更有許多獨特的冬季祭典和旅遊景點與活動，全家大小都適合一同感受。同時，11月18日、19日將會在華山1914園區辦「秋田縣觀光物產展」，屆時宣傳攤位上會介紹景點、提供地酒試飲、秋田和牛試吃。





加碼再衝：東京攤位

深受台灣人喜愛的旅遊首選城市東京攤位（公益財團法人東京觀光財團），提供豐富的東京觀光資訊外，今

年特別精心設計沈浸式體驗，力邀到展場的朋友感受踩著自行車，透過「虛擬實境（360°VR）」探訪東京多摩地區的美景；或在拍照區自拍上傳，就可拿好禮，參加攤位活動，也可獲得限量東京原創禮品，讓大家在造訪東京之前，先身歷其境，領略東京的無限魅力。

▲圖片來源／ⒸTCVB



東京給人的印象就是繁華、時尚，但許多人不知道在東京也有好山好水的大自然幽境，這次主打的「多摩地區」就是值得遊客造訪的東京後花園；為了讓前來的訪客充分感受當地之美，展場特別設計虛擬實境（360°VR）來介紹東京多摩地區；體驗方法簡單又有趣，只要在現場騎上自行車，戴上VR配備，馬上置身於多摩地區的自然美景中，一邊騎車前進、一邊觀賞四周景致，絕對讓體驗多摩地區好風光的朋友直呼過癮，恨不得想馬上動身前往東京多摩地區一遊，而且VR體驗之後，還可獲得東京原創好禮喔。

▲圖片來源／ⒸTCVB



這次東京攤位還特別規劃拍照區，讓訪客可拍出一遊東京鐵塔與東京晴空塔的視覺，彷彿瞬間來到東京境內，感受時空交錯的樂趣！同時，立即將照片上傳至個人社群帳號，使用 #TokyoTokyoITF 標籤，即可獲得小巧可愛的「TokyoTokyo環保便條本」（ITF旅展限量500本），精美而實用。此外，除了彙整東京旅遊資訊的東京旅遊官方網站「GO TOKYO」提供一手消息外，「TokyoTokyo」官方IG也時時上傳觀光景點、美食、活動等照片；GOTOKYO FB粉絲專頁則提供許多東京的最新消息、觀光路線、住宿資訊與著名景點等豐富旅遊資訊。只要在現場直接掃QR CODE按讚，並追蹤東京旅遊官方IG或FB，出示畫面即可獲得贈品。

▲圖片來源／ⒸTCVB







2023ITF台北國際旅展 日本館

活動期間：2023年11月3日～11月6日

活動地點：南港展覽館一館（台北市南港區經貿二路1號）